Ράιτ: Το Πολεμικό μας Ναυτικό θα συνοδεύει τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ όταν θα είναι λογικό

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό θα συνοδεύει τα εμπορικά πλοία στη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ «όταν θα είναι λογικό», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ μία εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Όταν θα είναι λογικό, θα συνοδεύουμε τα πλοία διαμέσου του Στενού και θα διασφαλίσουμε την επανάληψη της ροής της ενέργειας», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός στο Fox News την ώρα που η κυκλοφορία των τάνκερ μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει μειωθεί κατά 90% σε διάστημα μίας εβδομάδας, σύμφωνα με την Kpler.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη με μήνυμά του στο Truth Social ότι το αμερικανικό ναυτικό θα μπορούσε «μόλις γίνει δυνατόν» να συνοδεύει τα πλοία κατά τη διέλευσή τους από το στρατηγικό πέρασμα «αν καταστεί ανάγκη».

