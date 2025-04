Ρ. Μέτσολα για Κύπρο: Η Ευρώπη θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό σας (vid)

Για την άτυπη συνάντηση για την Κύπρο στη Γενεύη μίλησε την Τετάρτη (02/04), η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, από την Ολομέλεια στο Στρασβούργο, χαρακτηρίζοντάς τη ως ένα σημαντικό βήμα και μια δυναμική που μπορεί να μετατραπεί σε ελπίδα.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε η κ. Μέτσολα, «η Άτυπη Συνάντηση για την Κύπρο που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη τον περασμένο Μάρτιο αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς την επανένωση του νησιού. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει αποφασιστικά τη διαδικασία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών, διότι γνωρίζουμε ότι ο διάλογος και η διπλωματία είναι ο μόνος δρόμος για μια βιώσιμη λύση».

Πρόσθεσε δε ότι: «Παραμένουμε δεσμευμένοι να στηρίξουμε την Κύπρο στο ταξίδι της προς την επανένωση, και αυτό ήταν το μήνυμά μου προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Γκουτέρες όταν συναντηθήκαμε στις Βρυξέλλες. Πρέπει τώρα να εκμεταλλευτούμε αυτή τη δυναμική και να μετατρέψουμε την ευκαιρία σε ελπίδα».

