Οι αρχές στο Μέριλαντ των ΗΠΑ ανακοίνωσαν το απόγευμα της Δευτέρας ότι σημειώθηκε πυροβολισμός μέσα σε σχολικό συγκρότημα, με ένα άτομο να επιβεβαιώνεται ότι έχει τραυματιστεί, ενώ η τοπική αστυνομία της πολιτείας του Μοντγκόμερι προχώρησε σε μια σύλληψη υπόπτου.

Συγκεκριμένα, ένα άτομο έχει τεθεί υπό κράτηση σε σχέση με το περιστατικό στο Thomas S. Wootton High School, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το σχολείο έχει τεθεί σε καθεστώς lockdown, ενώ οι δρόμοι που οδηγούν στο σχολείο έχουν κλείσει προς το παρόν.

DEVELOPING: A shooting was reported inside a high school in Rockville, Maryland, on Monday, with at least one person confirmed shot, according to local police. https://t.co/Smo0lQdFqA — ABC News (@ABC) February 9, 2026

Σημειώνεται ότι, το Rockville βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια της Ουάσιγκτον.



Μάλιστα, αν και οι αρχές είχαν απευθύνει σύσταση προς τους γονείς να συγκεντρωθούν σε κοντινή πανεπιστημιούπολη, η οποία έχει οριστεί ως ο τόπος της συνάντησης, τελικά δόθηκε η εντολή να μην συγκεντρωθούν καθώς το περιστατικό θεωρείται λήξαν.