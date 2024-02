Πυροβολισμοί στο Μιζούρι μετά το τέλος του Super Bowl - Τουλάχιστον ένας νεκρός και 14 τραυματίες (pics)

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν την Τετάρτη στο Κάνσας Σίτι κατά τη διάρκεια της παρέλασης των Kansas City Chiefs για τη νίκη τους στον τελικό του Super Bowl. Αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό και 14 τραυματίες, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ανέφερε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι εννέα νοσηλεύονται τραυματισμένοι. Εξ αυτών, η κατάσταση τριών τραυματιών χαρακτηρίζεται «κρίσιμη», πέντε νοσηλεύονται σε «σοβαρή κατάσταση», ενώ ένας είναι ελαφρά τραυματισμένος. Άλλοι πέντε άνθρωποι αναζήτησαν ιατρική φροντίδα, είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, επισημαίνοντας πως δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο τραυματισμός τους προκλήθηκε από πυροβολισμό.

Ο δήμαρχος του Κάνσας Σίτι ενημέρωσε πως όλα τα μέλη της αποστολής των Kansas City Chiefs – συμπεριλαμβανομένων αθλητών, προπονητών και λοιπού προσωπικού – είναι ασφαλή.

Η τοπική αστυνομική διεύθυνση ανακοίνωσε πως δύο ύποπτοι, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν όπλα, προσήχθησαν και ανακρίνονται.

«Πυροβολισμοί έπεσαν περιμετρικά του (σιδηροδρομικού σταθμού) Union Station. Παρακαλώ απομακρυνθείτε από την περιοχή», ανακοίνωσε η αστυνομία του Κάνσας Σίτι στο X, διευκρινίζοντας ότι προσπαθεί «ακόμη να προσδιορίσει τον αριθμό των θυμάτων».

AP Photo/Reed Hoffmann/Charlie Riedel

Σύμφωνα με το Reuters, αρκετοί άνθρωποι χτυπήθηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κοντά στο γκαράζ του σταθμού, καθώς οι οπαδοί των Chiefs αποχωρούσαν, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Αναφορές κάνουν λόγο για πολλαπλούς πυροβολισμούς περιμετρικά του σταθμού. Πλήθη οπαδών των Chiefs φαίνονται να τρέχουν πανικόβλητοι.

Chaos has broken out at the end of the Chiefs Super Bowl parade. Police and military personnel just took off inside of Union Station pic.twitter.com/mqNeodS9r5 — Jacob Meikel (@NPNOWMeikel) February 14, 2024

BREAKING: Multiple people were shot in Kansas City near the Chiefs Super Bowl parade and two people are in custody, police say. https://t.co/Caws11kWG0 pic.twitter.com/oh2xQhpxJG — CBS News (@CBSNews) February 14, 2024

Η αστυνομία του Κάνσας Σίτι ζητά από τους πολίτες να εγκαταλείψουν την περιοχή κοντά στον σταθμό όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο του Κάνσας Σίτι για την εορταστική παρέλαση και συγκέντρωση στο Union Station μετά τη νίκη των Chiefs στο Super Bowl την Κυριακή.

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν «παρακολουθεί στενά» την κατάσταση και ότι «οι ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου βρίσκονται στο σημείο και υποστηρίζουν τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου».

Ο Ντρου Τράνκιλ των Chiefs ζήτησε από τον κόσμο να προσευχηθεί μαζί του για τα θύματα «αυτής της αποτρόπαιας πράξης».

Please join me in prayer for all the victims in this heinous act.



Pray that doctors & first responders would have steady hands & that all would experience full healing. — Drue Tranquill (@DTranquill) February 14, 2024

«Προσεύχομαι για το Κάνσας Σίτι», δήλωσε επίσης στο Χ ο quarterback των Chiefs, Πάτρικ Μέιχομς.