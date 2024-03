Πυροβολισμοί στο μετρό της Νέας Υόρκης: Ένας τραυματίας σε κρίσιμη κατάσταση

Ένας 36χρονος άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού την Πέμπτη στο μετρό της Νέας Υόρκης, μεταδίδει το ABC News.

Το τρένο, το οποίο κατευθυνόταν προς τα βόρεια προάστια του Μπρούκλιν, ήταν γεμάτο με επιβάτες καθώς ήταν ώρα αιχμής (4:45 μ.μ. τοπική), ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ένας 32χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του θύματος, προσήχθη, δήλωσε ο Μάικλ Κέμπερ της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στους δημοσιογράφους.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο 32χρονος άνδρας επιβιβάστηκε στο τρένο στη Nostrand Avenue και φέρεται να τον πλησίασε ο 36χρονος, ο οποίος συμπεριφερόταν «επιθετικά και προκλητικά», δήλωσε ο Κέμπερ.

Κάποια στιγμή ο 36χρονος έδειξε ένα «μαχαίρι ή αιχμηρό αντικείμενο», αλλά στη συνέχεια άφησε το αντικείμενο κάτω, πρόσθεσε.

Ακολούθησε και πάλι σωματική πάλη και ο 36χρονος στη συνέχεια έβγαλε ένα όπλο από το παλτό του και πλησίασε τον 32χρονο «με απειλητικό τρόπο». Ο 32χρονος φέρεται να πήρε το όπλο από τον 36χρονο αφού συνέχισαν να τσακώνονται και στη συνέχεια πυροβόλησε πολλές φορές καθώς το τρένο έμπαινε στον σταθμό Hoyt-Schermerhorn, είπε ο Κέμπερ.

This video is going viral in the U.S.



It shows the moments leading up to the shooting on a NYC subway G train heading for Brooklyn.



NY Governor Kathy Hochul ordered National Guard soldiers to start patrolling the subway after an increase in violence pic.twitter.com/6V4pNEar83