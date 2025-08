Πυροβολισμοί σε μπαρ στην Μοντάνα των ΗΠΑ - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε μπαρ στην πόλη Μοντάνα των ΗΠΑ, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ο δράστης παραμένει ελέυθερος. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

«Υπάρχει έντονη παρουσία των αρχών επιβολής του νόμου δυτικά της Ανακόντα, κοντά στην οδό Σταμπτάουν και την Άντερσον Ραντς. Οι αρχές αναζητούν έναν ύποπτο που πιστεύεται ότι είναι οπλισμένος. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή» ανέφεραν οι αρχές.

🚨Breaking: At least 4 to 6 dead, multiple victims after a mass shooting at Owl Bar in Anaconda, Montana



Perpetrator is still on the loose in an F-150 pickup truck.



Note: Preliminary info! Subject to change quickly, this is still happening and not all info is yet available.… pic.twitter.com/5HvQqM0BBy