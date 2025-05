Φρουροί πυροβόλησαν άτομο έξω από τα κεντρικά γραφεία της CIA - Για «περιστατικό ασφαλείας» μιλά η υπηρεσία

Οι φρουροί στα κεντρικά γραφεία της CIA άνοιξαν πυρ εναντίον ενός ατόμου νωρίς το πρωί της Πέμπτης, σε αυτό που η υπηρεσία χαρακτήρισε «περιστατικό ασφαλείας» ανέφερε στο NBC πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Οι φύλακες στα κεντρικά γραφεία της CIA άνοιξαν πυρ εναντίον του ατόμου, το οποίου η ταυτότητα δεν έχει γίνει γνωστή, νωρίς το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα), σε αυτό που η υπηρεσία χαρακτήρισε «περιστατικό ασφαλείας» ανέφερε στο NBC πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Το άτομο πυροβολήθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι δύο μέλη του προσωπικού της ισραηλινής πρεσβείας, ο Γιάρον Λισίνσκι και η Σάρα Μίλγκριμ, δολοφονήθηκαν έξω από το Εβραϊκό Μουσείο στην Ουάσιγκτον.

«Υπήρξε ένα περιστατικό ασφαλείας στο οποίο ανταποκρίθηκαν οι αρχές επιβολής του νόμου έξω από την έδρα της CIA», ανέφερε ο εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας ότι η κύρια πύλη παραμένει κλειστή και ότι οι εργαζόμενοι καλούνται να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές διαδρομές. «Πρόσθετες πληροφορίες θα δοθούν όταν αυτό κριθεί σκόπιμο», πρόσθεσε.

The front gate at Headquarters is closed until further notice. Please use alternate routes for Thursday, May 22nd.