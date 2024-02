«Πυρκαγιές ζόμπι» στον Καναδά: Κάτω από τα χιόνια καίνε φωτιές από πέρυσι (vids)

Δεκάδες πυρκαγιές που ξεκίνησαν πέρυσι εξακολουθούν να καίνε μέχρι σήμερα κάτω από το έδαφος στον Δυτικό Καναδά. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο υψηλός αριθμός φέτος των «πυρκαγιών ζόμπι» (όπως ονομάζονται), σε συνδυασμό με τα σχετικά χαμηλά επίπεδα χιονιού που επιδεινώνουν τις συνεχιζόμενες συνθήκες ξηρασίας, κάνουν τους ειδικούς να φοβούνται για το μέγεθος των δασικών πυρκαγιών που μπορεί να ξεσπάσουν φέτος.

«Διανύουμε έναν ασυνήθιστο χειμώνα μετά από ένα ασυνήθιστο καλοκαίρι» δηλώνει η εκπρόσωπος των πυροσβεστών της Αλμπέρτα.

