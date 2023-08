Πυρκαγιές στον Καναδά: Χιλιάδες κάτοικοι συνεχίζουν να εγκαταλείπουν τις εστίες τους (vid)

Χιλιάδες πανικόβλητοι κάτοικοι εξακολουθούν να απομακρύνονται από τις εστίες τους στον Καναδά όπου εξακολουθούν να μαίνονται οι πυρκαγιές στο δυτικό τμήμα της χώρας. Η πυρκαγιά προέκυψε από την ένωση δύο μετώπων στην περιοχή Σούσγουαπ, 500 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Βανκούβερ, όπου η φωτιά εκτείνεται πλέον σε μια έκταση μεγαλύτερη των 410.000 στρεμμάτων, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Βρετανικής Κολομβίας, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ επικαλούμενο το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Πυροσβέστες εργάζονται για να εμποδίσουν την επέκταση της πυρκαγιάς σε κτίρια στις περιοχές όπου εξακολουθεί να μαίνεται μέσα από δάση και κοιλάδες», διευκρίνισε η πυροσβεστική χθες Κυριακή στο X (πρώην Twitter).

Οι βόρειοι άνεμοι που πνέουν ευνόησαν την επέκταση των πυρκαγιών αυτών που έχουν καταστρέψει πολλά κτίρια στην τουριστική αυτή περιοχή.

