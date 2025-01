Πυρκαγιές στο Λος Άντζελες: Βελτιωμένη η κατάσταση - Μειώθηκε η ένταση των ανέμων (pics&vid)

Για πάνω από μία εβδομάδα δοκιμάζεται από καταστροφικές πυρκαγιές το Λος Άντζελες, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο σε πληθυσμό των ΗΠΑ, το οποίο μόλις την Τετάρτη (15/1) κατόρθωσε να πάρει «ανάσα», χάρη στη μείωση της έντασης των σφοδρών ανέμων που τροφοδοτούσαν τις φλόγες, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων αναθεωρήθηκε οριακά προς τα κάτω, στους 24 νεκρούς, από την ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας.

Φυσικά, χιλιάδες πυροσβέστες συνεχίζουν ακόμη τις προσπάθειες να περιορίσουν τις φωτιές, που ενδέχεται να είναι οι πιο καταστροφικές που έχουν πλήξει ποτέ τις ΗΠΑ, με τις ζημίες να εκτιμάται πως ίσως φθάσουν τα 275 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ειδικότερα, οι ζημιές είναι εκτεταμένες: Πάνω από 12.000 σπίτια, άλλα κτίρια και οχήματα έχουν υποστεί καταστροφές, μερικές ή ολοσχερείς. Και δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι παραμένουν εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι.

Μετεωρολόγοι πάντως εκτιμούν πως τα πράγματα θα βελτιωθούν, καθώς οι άνεμοι που θα πνέουν τις επόμενες ημέρες ίσως φέρουν περισσότερη υγρασία, που θα βοηθούσε, όπως σημείωσε η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

«Η κατάσταση αναμενόταν να βελτιωθεί καθαρά την Πέμπτη (16/1), αν και θα παραμείνει «ανησυχητική» κατά τόπους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράιαν Κίτελ της NWS, προειδοποιώντας ταυτόχρονα πως στις αρχές της επόμενης εβδομάδα οι άνεμοι θα είναι πιο ξηροί.

New drone video from the Palisades fire shows the extensive damage to homes along the shoreline. pic.twitter.com/9zuaHiXP8o