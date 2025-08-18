Πυρκαγιές στην Ισπανία: Περισσότερα από 3.430.000 στρέμματα έχουν καεί από την αρχή της χρονιάς

Περισσότερα από 3.430.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ισπανία από την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ενημέρωσης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) που ανήκει στο ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus. Ο αριθμός αποτελεί ρεκόρ για τη χώρα και αναθεωρείται συνεχώς προς τα επάνω.

Το 2022 ήταν μέχρι σήμερα η χειρότερη χρονιά ως προς τις καμένες εκτάσεις στην Ισπανία με 3.060.000 στρέμματα απανθρακωμένης γης.

Υπενθυμίζεται ότι η Πορτογαλία έχει το ευρωπαϊκό ρεκόρ από την τήρηση στοιχείων το 2006 με 5.630.000 καμένης γης το 2017 σε πυρκαγιές κατά τις οποίες έχασαν τη ζωή τους 119 άνθρωποι. Περί τα 2.160.000 στρέμματα έχουν καεί από την αρχή του έτους στη χώρα.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες καθιστούν τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως κύματα καύσωνα, επεισόδια ξηρασίας περισσότερο συχνά και έντονα ευνοώντας την εκδήλωση πυρκαγιών.

Ωστόσο, υπάρχουν και τοπικοί επιβαρυντικοί παράγοντες όπως η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η ανεξέλεγκτη βλάστηση που δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν τις γιγάντιες πυρκαγιές.

Στο έλεος 20 πυρκαγιών η Ισπανία καθώς η ΕΕ κινητοποιεί εναέριες και επίγειες δυνάμεις

Το πιο δύσκολο καλοκαίρι από πλευράς πυρκαγιών αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ισπανία να φλέγεται καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δημιουργούν έναν εξαιρετικά επικίνδυνο συνδυασμό πυρομετεωρολογικών συνθηκών, ειδικά στον μεσογειακό νότο.

Περίπου 20 επικίνδυνες πυρκαγιές να βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα την ιβηρική χώρα, η οποία τις προηγούμενες ημέρες υποχρεώθηκε να ζητήσει για πρώτη φορά τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ενώ παράλληλα έχει κινητοποιήσει 1.900 στρατιώτες ώστε να υποστηρίξουν το έργο των πυροσβεστών.

Οι καμένες εκτάσεις στην Ισπανία έχουν ξεπεράσει τα 1,4 εκατομμύρια στρέμματα από την αρχή του έτους, σύμφωνα με στοιχεία του ευρωπαϊκού συστήματος Copernicus, ενώ τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις φωτιές των τελευταίων ημερών, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Σε μία ένδειξη του μεγέθους και του εύρους της κρίσης, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενεργοποιηθεί φέτος περισσότερες φορές από το σύνολο του 2024, σύμφωνα με πληροφορίες των «Financial Times».

Τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα από την Γαλλία και την Ιταλία, τέσσερα ελικόπτερα από τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ολλανδία και επίγειες δυνάμεις από τη Γαλλία και τη Γερμανία έχουν κινητοποιηθεί ώστε να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Ισπανία, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία είναι πιθανώς η μεγαλύτερη επιχείρηση στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Γαλικία, μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές. «Μας περιμένουν δύσκολες μέρες. Δυστυχώς, ο καιρός δεν είναι με το μέρος μας», προσέθεσε.

«Η σαφής απάντηση για την εμφάνιση πυρκαγιών αυτής της κλίμακας τώρα, είναι ότι η κλιματική έκτακτη ανάγκη που μαστίζει τον κόσμο επιταχύνεται, γίνεται πιο σοβαρή και πιο συχνή, ειδικά σε μέρη όπως η Ιβηρική χερσόνησος», πρόσθεσε ο Σάντσεθ.

Η νότια Ευρώπη και η μεσογειακή λεκάνη βιώνουν μία από τις χειρότερες περιόδους πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί ποτέ, με την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Γαλλία, τη Σλοβακία και τις βαλκανικές χώρες να μάχονται τις φλόγες που συμπίπτουν με επαναλαμβανόμενες καύσωνες.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες είχαν ήδη ενισχύσει τις πυροσβεστικές τους δυνατότητες ως απάντηση στην αύξηση των κινδύνων που προκύπτουν από την υπερθέρμανση του πλανήτη, ωστόσο, η εξάπλωση των πρόσφατων πυρκαγιών έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές τους, υπογραμμίζουν οι FT.

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος με την ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας στον κόσμο, ξεπερνώντας τον παγκόσμιο μέσο όρο από τη δεκαετία του 1980, και ειδικά η Μεσόγειος αποτελεί περιοχή υπερθέρμανσης.



«Οι καύσωνες γίνονται όλο και πιο έντονοι και συχνότεροι λόγω της κλιματικής αλλαγής, πράγμα που σημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή τροφοδοτεί άμεσα τις πυρκαγιές. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη είναι ένα σαφές παράδειγμα του πώς οι παρατεταμένες συνθήκες ζέστης και ξηρασίας κάνουν τις πυρκαγιές πιο έντονες και πιο δύσκολο να ελεγχθούν», σημείωσε στους FT ο Akshay Deoras, ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικών Επιστημών και στο Τμήμα Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ.