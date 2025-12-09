Πυρκαγιά σε κτίριο στην Ινδονησία: Στους 20 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών, σύμφωνα με την αστυνομία

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε επταώροφο κτίριο στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας Τζακάρτα και, σύμφωνα με αξιωματούχο, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 20 ανθρώπων.

Kebakaran di Gedung Terra Drone, Jln. Letjend Suprapto No.17 Kel.Cempaka Putih masih dalam proses pemadaman. Kabarnya banyak pekerja yg terjebak, 17 orang dikabarkan meninggal dunia.



Η πυρκαγιά κατασβέστηκε και καταβάλλονται προσπάθειες εντοπισμού τυχόν θυμάτων μέσα στο κτίριο, είπε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της αστυνομίας της Κεντρικής Τζακάρτα Σουζατίγιο Πουρνόμο Κόντρο.

Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο του κτιρίου περίπου στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα, είπε ο Κόντρο, και στη συνέχεια επεκτάθηκε στους υψηλότερους ορόφους.

diduga dipicu oleh ledakan baterai drone di lantai dasar gedung berlantai tujuh di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, tebakar pada Selasa (9/12/2025) siang. Peristiwa ini menyebabkan 15 karyawan terjebak dan harus dievakuasi secara dramatis.

Κάποιοι από τους υπαλλήλους της εταιρείας που στεγάζεται στο κτίριο γευμάτιζαν την ώρα εκείνη, ενώ άλλοι είχαν ήδη φύγει από το γραφείο.

Innalillahi. Gedung Terra Drone di Kemayoran kebakaran, diduga 17 orang meninggal dunia.

«Τώρα επικεντρωνόμαστε στην απομάκρυνση των θυμάτων και στην κατάσβεση», εξήγησε ο Κόντρο.

Το κτίριο είναι το γραφείο της εταιρείας Terra Drone Indonesia, η οποία παρέχει drones για δραστηριότητες εναέριας εποπτείας, με πελάτες της να προέρχονται από τους τομείς της γεωργίας μέχρι της εξόρυξης. Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την ιαπωνική εταιρεία drones Terra Drone Corporation, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Οπτικό υλικό, που προβλήθηκε από το Kompas TV, δείχνει δεκάδες πυροσβέστες να προσπαθούν να απομακρύνουν ανθρώπους από το κτίριο.

Κάποιοι εργαζόμενοι φαίνονται να εγκαταλείπουν το κτίριο από υψηλούς ορόφους χρησιμοποιώντας φορητές σκάλες.

Καμία από τις δύο εταιρείες δεν απάντησε άμεσα κληθείσα να σχολιάσει μέσω email.