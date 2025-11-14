Πυρκαγιά και σφοδρές καταιγίδες απειλούν την Καλιφόρνια - Έχουν καεί 3.400 στρέμματα

Μια πυρκαγιά που κινείται με μεγάλη ταχύτητα μαίνεται σε χιλιάδες στρέμματα, σε χορτολιβαδική έκταση της Καλιφόρνιας κοντά στα σύνορα με τη Νεβάδα, ενώ την ίδια στιγμή το Λος Άντζελες πλήττεται από αλλεπάλληλες καταιγίδες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης σε περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιανουαρίου.

Η νέα πυρκαγιά, στην οποία έδωσαν την ονομασία Pack Fire, ξεκίνησε την Πέμπτη σε θαμνώδεις εκτάσεις στην κομητεία Μόνο περίπου 240 χλμ. νοτιοανατολικά του Σακραμέντο, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνια ή Cal Fire.

Έχοντας κάψει περίπου 3.400 στρέμματα, η φωτιά κατέστρεψε επίσης 15 κτίρια και ανάγκασε 1.400 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Οι περισσότεροι πάντως έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ☢️

The Pack Fire has grown over 2000 acres less than 24 hours this is in Mono County

California. They were able to contain 5% as of this morning.



Multiple homes have been destroyed They have issued a level 3 go- Now for multiple counties in the area. pic.twitter.com/qrnxQznLbq — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) November 14, 2025

Η φωτιά, που έχει περιοριστεί μόνο κατά 5%, απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από το χιονοδρομικό κέντρο Μάμοθ Λέικς, όπου οι ντόπιοι ετοιμάζονται για την έναρξη της χειμερινής σεζόν.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι βροχές που κατεβαίνουν προς τα νότια από την περιοχή του Σαν Φρανσίσκο μπορεί να βοηθήσουν στην κατάσβεσή της.

Η καταιγίδα αυτή, που έπληξε σήμερα την περιοχή του Λος Άντζελες, αναμένεται να συνδυαστεί με ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό που κινείται ανατολικά από τον Ειρηνικό, αύριο Σάββατο και την Κυριακή, είπε η Χέδερ Ζερ, μετεωρολόγος στην AccuWeather, μια ιδιωτική εταιρεία προβλέψεων. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι το Σάββατο, στη νότια Καλιφόρνια θα σημειωθούν σφοδρές βροχοπτώσεις.

Trillions of gallons of water are forecast to fall across California as a parade of storms slams the state.



Current projections put this on pace to become one of the top 20 wettest Novembers in California’s recorded history. The state hasn’t had a top-20 wet November since 1998. pic.twitter.com/Vx5wA8NgVo — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) November 13, 2025

Η συνεχής βροχή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει κατολισθήσεις λάσπης στις περιοχές που κάηκαν τον Ιανουάριο, όταν περίπου 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότερα από 16.000 σπίτια και επιχειρήσεις καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.