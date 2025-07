Πύρινος «εφιάλτης» στη Μασσαλία: Η φωτιά κινείται προς την πόλη - Απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους (pics&vids)

Δασική πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα κοντά στη Μασσαλία και εξαπλώνεται ταχύτατα στα περίχωρα λόγω των ανέμων που πνέουν με ταχύτητα έως και 70 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BFM, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

Συγκεκριμένα, η πύρινη λαίλαπα έχει κάψει 7.000 στρέμματα και έχει προκαλέσει ζημιές σε περισσότερα από 10 κτίρια, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους.

Ο Ζορζ-Φρανσουά Λεκλέρ, νομάρχης της περιοχής, πρόσθεσε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα από την πυρκαγιά.

Μάλιστα, ο δήμος κάλεσε τους κατοίκους του 16ου διαμερίσματος της πόλης να μείνουν μέσα στα σπίτια τους και ζήτησε να μην κυκλοφορούν στους δρόμους, ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση των οχημάτων της πυροσβεστικής και άλλων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

ALERTE - Le feu des Pennes-Mirabeau prend de l'ampleur et atteint #Marseille !

Plus de 300 hectares ont brûlé.

Des personnes sont évacuées en urgence et d'autres confinées dans le 16ᵉ arrondissement

L'aéroport est fermé jusqu'à nouvel ordre. Des habitations sont touchées. Des… pic.twitter.com/4gMr2WkNwJ