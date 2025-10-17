Πύραυλοι Tomahawk: Γιατί τους θέλει και επιμένει η Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει την πιθανή αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα Παρασκευή. Η προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα μπορούσε να επεκτείνει σημαντικά τις επιθετικές της δυνατότητες, επιτρέποντάς της να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος - όπως στρατιωτικές βάσεις, κόμβους ανεφοδιασμού, αεροδρόμια και κέντρα διοίκησης - που μέχρι σήμερα παραμένουν εκτός εμβέλειας.

Τι καθιστά τους Tomahawk τόσο ισχυρούς

Ο πύραυλος Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) είναι ένας πύραυλος cruise μεγάλης εμβέλειας, που εκτοξεύεται συνήθως από τη θάλασσα για να πλήξει στόχους σε αποστολές «βαθιάς διείσδυσης».

Οι κατευθυνόμενοι με ακρίβεια Tomahawk μπορούν να πλήξουν στόχους σε απόσταση έως και 1.000 μιλίων (1.600 χλμ.), ακόμη και σε περιοχές με ισχυρή αντιαεροπορική άμυνα. Έχουν μήκος 6,1 μέτρα, άνοιγμα φτερών 2,6 μέτρα και βάρος περίπου 1.510 κιλά.

Κόστος και παραγωγή των Tomahawk

Η Raytheon, θυγατρική της RTX, κατασκευάζει τους μη πυρηνικούς πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι μπορούν να εκτοξεύονται από ξηρά ή θάλασσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού του Πενταγώνου, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αγοράσουν 57 πυραύλους το 2026, με μέσο κόστος περίπου 1,3 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Tomahawk, που περιλαμβάνει αναβάθμιση των συστημάτων καθοδήγησης.

Πρόσφατη χρήση στη Μέση Ανατολή

Οι αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει δοκιμαστικές πτήσεις των Tomahawk με σύστημα GPS, αλλά και επιχειρησιακή χρήση, όπως όταν οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο εκτόξευσαν πυραύλους Tomahawk εναντίον στόχων των ανταρτών Χούτι στην Υεμένη.

Ηι διαφορά των Tomahawk από τους πυραύλους που διαθέτει ήδη η Ουκρανία

Η Ουκρανία διαθέτει σήμερα διάφορους εγχώριους και δυτικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς: