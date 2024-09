Πυραυλικές επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο Βόρειο Ισραήλ

Πυραυλικές επιθέσεις εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ του Λιβάνου στο Βόρειο Ισραήλ, όπως ισχυρίζεται η ίδια η τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με το Reuters.

Ειδικότερα, η Χεζμπολάχ στόχευσε ένα κομβικό σημείο των μυστικών υπηρεσιών πληροφοριών, που είναι σύμφωνα με τα λεγόμενά της «υπεύθυνο για δολοφονίες».

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δυνάμεις του εξαπέλυσαν ένα «πλήγμα ακριβείας» σε συνοικία στη Βηρυτό, απαντώντας στην εκτόξευση ρουκετών που σημειώθηκε νωρίτερα από τη Χεζμπολάχ.

Το λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar - που ελέγχεται από τη Χεζμπολάχ - μετέδωσε είδηση για μια επίθεση στα νότια προάστια της λιβανέζικης πρωτεύουσας. Πηγή ασφαλείας έκανε λόγο στο Reuters για ένα ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Σύμφωνα με πλάνα από ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση του Reuters, ένα πυκνό σύννεφο καπνού φάνηκε να υψώνεται πάνω από την πρωτεύουσα του Λιβάνου, ενώ κάτοικοι στα νότια προάστια της πόλης ανέφεραν ότι άκουσαν μια δυνατή έκρηξη.

Τα τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για στοχευμένο κτύπημα. Ο Ιμπραχίμ Ακιλ - ανώτερος διοικητής της Χεζμπολάχ είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο στόχος της ισραηλινής επίθεσης στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές σε αραβικά και ισραηλινά ΜΜΕ, τα οποία επικαλούνται πηγή της Χεζμπολάχ, ο Ακίλ είναι νεκρός και αναμένεται η επίσημη επιβεβαίωση από τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, o Ιμπραχίμ Ακίλ βρισκόταν στη λίστα των ΗΠΑ με τους καταζητούμενους τρομοκράτες, καθώς είχε διατελέσει σημαντικό ρόλο στη βομβιστική επίθεση του 1983, εναντίον Αμερικανών πεζοναυτών στη Βυρητό, ενώ ήταν στην ομάδα που είχε πάρει Αμερικανούς και Γερμανούς ομήρους στον Λίβανο, τη δεκαετία του 1980.Οι ΗΠΑ είχαν επικηρύξει με 7 εκατ. δολάρια τον Ακίλ.

The US offered a $7 million reward for information leading to the whereabouts of Ibrahim Aqeel, following his involvement in an operation that resulted in the deaths of 63 Americans in Beirut. pic.twitter.com/1Zqap5IPfw