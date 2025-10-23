«Πυρά» Νιούσομ σε Τραμπ: Αν στείλεις ομοσπονδιακούς πράκτορες στην Καλιφόρνια, θα σε μηνύσω

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι θα μηνύσει την κυβέρνηση Τραμπ για την αποστολή πρακτόρων για τη μετανάστευση στο Σαν Φρανσίσκο.

«Στείλε στρατεύματα στο Σαν Φρανσίσκο και θα σε μηνύσουμε, @realDonaldTrump», έγραψε ο Νιούσομ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συνοδεύοντάς τη με βίντεο από συνέντευξη Τύπου.

Send troops to San Francisco and we will sue you, @realDonaldTrump. pic.twitter.com/S6JZHzPomr — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) October 22, 2025

«Θα είμαστε αποφασιστικοί, θα είμαστε συγκεντρωμένοι όσον αφορά την αντίδρασή μας», δήλωσε ο Νιούσομ προτού σηκώσει ένα πάκο εγγράφων.

«Κυριολεκτικά, αυτή είναι η μήνυση που θα καταθέσω μέσα σε ένα νανοδευτερόλεπτο από οποιαδήποτε προσπάθεια να σταλεί ο στρατός σε μία από τις σπουδαίες πόλεις της Αμερικής, το Σαν Φρανσίσκο».

Όπως μεταδίδει το The Hill, ο Νιούσομ εξήρε τη μείωση των ανθρωποκτονιών και την οικονομική επιτυχία της πόλης, λέγοντας πως «μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να τα καταστρέψει αυτά».

«Και θα αντιδράσουμε με σαφήνεια και αποφασιστικότητα», πρόσθεσε ο κυβερνήτης. «Θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε στα δικαστήρια».

Σύμφωνα με την εφημερίδα San Francisco Chronicle, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απέστειλε 100 πράκτορες της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP) και της Ακτοφυλακής από τη βάση Alameda του Σαν Φρανσίσκο, οι οποίοι αναμένεται να φθάσουν την Πέμπτη.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι θα στείλει ομοσπονδιακούς αξιωματούχους στο Σαν Φρανσίσκο. «Και θα το κάνουμε υπέροχο», είπε στο Fox News.

«Θα πάμε στο Σαν Φρανσίσκο», πρόσθεσε. «Η διαφορά είναι ότι εκεί μας θέλουν».

Ο Νιούσομ και ο δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο, Ντάνιελ Λιούρι, εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε ανάπτυξη ομοσπονδιακών πρακτόρων στην πόλη.

Υπενθυμίζεται ότι, τον Ιούνιο, ο Τραμπ είχε στείλει την Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες μετά τις επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) νότια της πόλης, που προκάλεσαν τοπικές διαμαρτυρίες.

Έκτοτε, ο πρόεδρος έχει αναπτύξει στρατιώτες στο Ιλινόι, στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, στο Μέμφις του Τενεσί και στην Ουάσιγκτον, μέσα στους πρώτους εννέα μήνες της δεύτερης θητείας του.