«Πυρά» Κατς σε Αμπάς: Αγκαλιάζει τους δολοφόνους και τους βιαστές της Χαμάς

«Πυρά» εξαπέλυσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Ισραέλ Κατς, την Τρίτη (23/7) στον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς με αφορμή τη συμφωνία που υπέγραψε η Χαμάς με τη Φάταχ στην Κίνα.

«Η Χαμάς και η Φάταχ υπέγραψαν συμφωνία στην Κίνα για τον από κοινού έλεγχο της Γάζας μετά τον πόλεμο. Αντί να απορρίψει την τρομοκρατία, ο Μαχμούντ Αμπάς αγκαλιάζει τους δολοφόνους και τους βιαστές της Χαμάς, αποκαλύπτοντας το αληθινό του πρόσωπο», ανέφερε ο Κατς σε ανάρτησή του στο Χ.

«Στην πραγματικότητα, αυτό (σ.σ. ο από κοινού έλεγχος της Γάζας μεταπολεμικά από τη Χαμάς και τη Φάταχ) δεν θα συμβεί επειδή η Χαμάς θα συντριβεί και ο Αμπάς θα παρακολουθεί τη Γάζα από μακριά», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας».

Hamas and Fatah signed an agreement in China for joint control of Gaza after the war. Instead of rejecting terrorism, Mahmoud Abbas embraces the murderers and rapists of Hamas, revealing his true face. In reality, this won’t happen because Hamas's rule will be crushed, and Abbas… pic.twitter.com/JZMqeMqH5J