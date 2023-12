Πρωτοφανής κακοκαιρία στην Γερμανία - Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες στο αεροδρόμιο του Μονάχου (pics&vid)

Για τέταρτη ημέρα παραμένουν εγκλωβισμένοι χιλιάδες επιβάτες στο αεροδρόμιο του Μονάχου εξαιτίας του χιονιά, ανάμεσά τους και περίπου 300 Έλληνες.

Η διοίκηση του αεροδρομίου του Μονάχου στη Γερμανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ακύρωσε όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις για την Τρίτη έως και τις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα (14:00 ώρα Ελλάδας), λόγω καιρικής πρόβλεψης για πτώση χιονόνερου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

⚠️If your flight from Munich is cancelled and you have no other confirmation for today, please do not come to the airport. Rebook online or by phone via your airline.https://t.co/fgkjfncd1T