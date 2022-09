Το πρώτο νόμισμα με το πορτραίτο του βασιλιά Καρόλου Γ΄

Το πρώτο νόμισμα που θα απεικονίζει το πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου Γ΄ αποκάλυψε το βρετανικό Νομισματοκοπείο.

Το πρόσωπο του μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας θα εμφανίζεται στα νομίσματα για τις 5 λίρες και τις 50 πέννες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Νομισματοσκοπείου, τα νέα νομίσματα έχουν σχεδιαστεί από τον Βρετανό γλύπτη Μάρτιν Τζένινγκς και έχει πάρει την έγκριση του βασιλιά.

The official coin effigy of King Charles III on a 50 pence and £5 Crown commemorating the life and legacy of Queen Elizabeth II, during an announcement regarding the designs for the new coins and notes depicting King Charles III at the Worshipful Company Of Cutlers, London. pic.twitter.com/Vdkeltz99q