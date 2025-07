Πρώτη δημόσια εμφάνιση του Χαμενεΐ μετά τον πόλεμο των 12 ημερών (pics&vids)

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, παραβρέθηκε σε θρησκευτική τελετή το Σάββατο, σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνισή του από τις 13 Ιουνίου, όταν ξεκίνησε ο 12ήμερος αεροπορικός πόλεμος με το Ισραήλ, στον οποίο σκοτώθηκαν ανώτατοι Ιρανοί διοικητές και επιστήμονες πυρηνικής τεχνολογίας.

Στο βίντεο εμφανίζεται ο αγιατολάχ Χαμενεΐ να χαιρετά τους πιστούς σε τέμενος κατά την διάρκεια τελετής για την επέτειο του θανάτου του ιμάμη Χουσεΐν κατά την Μάχη της Κερμπάλα, ημέρα της Ασούρα, που θεωρείται σημαντική ημέρα από τους σιίτες μουσουλμάνους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Χαμενεΐ, 86 ετών, είχε καταφύγει σε υπόγειο καταφύγιο κατά τη διάρκεια του πολέμου και παρέμεινε εκεί και μετά, λόγω φόβων για πιθανή απόπειρα δολοφονίας.

FIRST: Over a week after the ceasefire with Israel, Iran's Supreme Leader Khamenei makes first public appearance. pic.twitter.com/yfOFEO0PB2