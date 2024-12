Πρωθυπουργός Συρίας: Πρόθυμος να συνεργαστεί με τη νέα ηγεσία

Έτοιμος να συνεργασθεί με κάθε νέα «ηγεσία» που θα επιλεγεί από το λαό δηλώνει ο πρωθυπουργός της Συρίας, Μοχάμεντ Γάζι αλ-Τζαλάλι, διευκρινίζοντας ότι θα βρίσκεται την Κυριακή (8/12) στα γραφεία του στην έδρα της κυβέρνησης για κάθε διαδικασία «μεταβίβασης» της εξουσίας.

«Η χώρα αυτή μπορεί να είναι μια φυσιολογική χώρα, οικοδομώντας καλές σχέσεις με τους γείτονές της και με τον κόσμο (…) όμως αυτό το ζήτημα θα αποφασισθεί από την οποιαδήποτε ηγεσία επιλέξει ο συριακός λαός και είμαστε έτοιμοι να συνεργασθούμε και να της προσφέρουμε κάθε διευκόλυνση», δήλωσε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

A message from the Prime Minister of the Assad regime, Mohammad Ghazi Al-Jalali



"I am in my home and I have not left. The matter is up to any leadership chosen by the people and we are ready to cooperate and all the properties of the people and the institutions of the Syrian… pic.twitter.com/Ssb3yZ0tq4