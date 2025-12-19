Στη μαραθώνια τηλεοπτική του συνέντευξη, που είναι σε εξέλιξη, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε, μεταξύ άλλων πως «η κυβέρνηση στο Κίεβο ξεκίνησε τον πόλεμο στην ανατολική Ουκρανία το 2022», ενώ κατηγόρησε το Κίεβο πως «αρνείται να τερματίσει τον πόλεμο με ειρηνικά μέσα».

«Μέχρι στιγμής, δεν βλέπουμε πραγματικά τέτοια ετοιμότητα (σ.σ. από την Ουκρανία για ειρηνευτικές συνομιλίες). Ωστόσο, βλέπουμε ορισμένα σημάδια, μεταξύ άλλων και από το καθεστώς του Κιέβου, ότι είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε κάποιο είδος διαλόγου. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πάντα το λέγαμε αυτό: είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να τερματίσουμε ειρηνικά αυτή τη σύγκρουση, με βάση τις αρχές που περιέγραψα στο ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, και αντιμετωπίζοντας τις βαθιές αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την κρίση», τόνισε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση στο Κίεβο «ξεκίνησε τον πόλεμο στην ανατολική Ουκρανία το 2022», λέγοντας ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να είχε αφήσει «τον λαό ήσυχο να επιλέξει τον τρόπο ζωής σε αυτό το τμήμα της Ουκρανίας». «Δεν ήθελαν να τους αφήσουν να το κάνουν τότε», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια επανέλαβε ότι η Ρωσία πάντα ήθελε να τερματίσει τη σύγκρουση «με ειρηνικά μέσα» - παρά την εισβολή της Ρωσίας και τις επιθέσεις της σε πόλεις και κωμοπόλεις της Ουκρανίας.

Υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν διαπιστώνει ακόμη πρόθεση από πλευράς Κιέβου να συζητήσει το εδαφικό ζήτημα. Σε δηκτικό τόνο αναφέρθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτηρίζοντάς τον «καλλιτέχνη», υπονοώντας ότι το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα δίπλα στη στήλη του Κουπιάνσκ, με σκοπό να δείξει ότι η πόλη δεν έχει καταληφθεί από Ρώσους, ήταν σκηνοθετημένο. «Του προτείνω να μπει μέσα» στην πόλη σχολίασε ειρωνικά.

«Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι ληστές», θα έχουν συνέπειες

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσπάθειά της να αξιοποιήσει τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες «ληστές» και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πράξη «κλοπής που γίνεται ανοιχτά και όχι στα κρυφά».

«Η κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι ληστεία», τόνισε και πρόσθεσε: «Αλλά γιατί δεν είναι δυνατόν να διαπραχθεί αυτή η ληστεία; Επειδή οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ σοβαρές για τους ληστές», προειδοποιώντας ότι η επιβάρυνση των ευρωπαϊκών προϋπολογισμών μέσω δανείων προς την Ουκρανία θα είναι «πολύ δύσκολη» στη διαχείριση.

Ο Πούτιν εκτίμησε επίσης ότι δεν προχώρησαν στην κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη διότι φοβήθηκαν ότι θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη, υπογραμμίζοντας πως «όταν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, δεν υπάρχει επιστροφή».

Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η Μόσχα θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της στα δικαστήρια, σε δικαιοδοσίες ανεξάρτητες από πολιτικές αποφάσεις, και υποστήριξε ότι η Ευρώπη, αργά ή γρήγορα, θα αναγκαστεί να επιστρέψει όσα «αφαιρέθηκαν» από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Σημείωσε επίσης ότι η Ευρώπη, αργά ή γρήγορα, θα αναγκαστεί να αποζημιώσει όσα έχει «δανειστεί» από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Για το πεδίο της μάχης

Ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι μόλις έλαβε αναφορά από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου για την κατάσταση στην Κεντρική Στρατιωτική Περιφέρεια (Ντονμπάς). «Η στρατηγική πρωτοβουλία έχει περάσει πλήρως στα χέρια των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατεύματα προχωρούν προς όλες τις κατευθύνσεις και ο εχθρός υποχωρεί», τόνισε, ανακοινώνοντας νίκες σε πολλά μέτωπα.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις προσπαθούν ανεπιτυχώς να ανακαταλάβουν τουλάχιστον ένα μέρος του Κρασνοαρμέισκ (Ποκρόβσκ στα ουκρανικά) και υφίστανται σοβαρές απώλειες. Στην περιοχή Ζαπορίζια, οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις προχωρούν απελευθερώνοντας έναν οικισμό μετά τον άλλον, με το μισό Χουλιάιπολε να βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους, όπως επανέλαβε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι το Κουπιάνσκ βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων. Κοντά στην πόλη, 3.500 Ουκρανοί στρατιώτες είναι περικυκλωμένοι και, σύμφωνα με τον ίδιο, ουσιαστικά δεν έχουν καμία πιθανότητα επιτυχίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν εξαντλήσει τα στρατηγικά τους αποθέματα, γεγονός που θα έπρεπε να οδηγήσει το Κίεβο σε διευθέτηση της κατάστασης. Δήλωσε ότι εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες μάχονται στη Βόρεια Στρατιωτική Περιφέρεια.

Ο Πούτιν τόνισε τέλος ότι είναι βέβαιος για περαιτέρω επιτυχίες των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων πριν από το τέλος του 2025.

«Η ρωσική οικονομία είναι σε καλό δρόμο»

Ο Πούτιν ανέφερε ότι η ρωσική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 9,7% τα τελευταία τρία χρόνια, πολύ υψηλότερα σε σύγκριση με την Ευρώπη. Επισήμανε ότι το πρόβλημα του πληθωρισμού αντιμετωπίζεται και ότι μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να διαμορφωθεί στο 5,7-5,8%.

Ο πρόεδρος επανέλαβε ότι η αύξηση των πραγματικών μισθών διατηρεί καλό ρυθμό, με αύξηση 4,5% κατά τη διάρκεια του έτους. Το ποσοστό ανεργίας, που ήδη βρισκόταν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, μειώθηκε περαιτέρω στο 2,2%.

Όσον αφορά τα κρατικά αποθέματα, ο Πούτιν δήλωσε ότι τα αποθέματα χρυσού και συναλλάγματος της Ρωσίας έχουν φτάσει τα 741,5 δισεκατομμύρια δολάρια, επαινώντας την κυβέρνηση για τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό της.

Το έλλειμμα του ρωσικού προϋπολογισμού αναμένεται να μειωθεί στο 1,5%, ποσοστό θεωρούμενο καλό δεδομένου του χαμηλού δημόσιου χρέους, ενώ οι κοινωνικές υποχρεώσεις προς τον πληθυσμό θα εκπληρωθούν πλήρως, δεσμεύτηκε ο πρόεδρος.

Αξίζει να σημειωθεί πως η φετινή εκδήλωση θα έχει υβριδικό χαρακτήρα: ο Πούτιν θα απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, καθώς και σε ερωτήσεις που υπέβαλε το ευρύ κοινό τις τελευταίες εβδομάδες. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι έλαβε σχεδόν τρία εκατομμύρια ερωτήσεις για να απαντήσει ο Πούτιν και ότι όλες εξετάστηκαν προσεκτικά.