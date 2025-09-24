Προκλητικός ο Νταβούτογλου: Να προστατεύσει ο τουρκικός στόλος τον στολίσκο όταν εισέλθει στην «Γαλάζια Πατρίδα»

Με προκλητικές αναφορές στη «Γαλάζια Πατρίδα» και στη Μεσόγειο, την οποία χαρακτήρισε «κάποτε τουρκική λίμνη», ο πρώην πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου, σχολίασε την ανθρωπιστική αποστολή «Global Sumud Flotilla», που επιδιώκει να φτάσει στη Γάζα.

Μετά τις καταγγελίες μελών της αποστολής για επίθεση με drones σε πλοία της ανοιχτά της Κρήτης, ο Νταβούτογλου κάλεσε το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό να συνοδεύσει τον στολίσκο όταν εισέλθει στην «Γαλάζια Πατρίδα» ανατολικά της Κρήτης, ζητώντας μάλιστα να παρέμβει σε κάθε εχθρική ενέργεια από ισραηλινές δυνάμεις. Το ελληνικό Λιμενικό, πάντως, ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ότι με τη συνδρομή της Frontex έφτασε στο σημείο χωρίς να διαπιστώσει ζημιές στα πλοία.

«Ο στολίσκος Sumud πρόκειται να εισέλθει στη γραμμή Λιβύης/Ανατολίας, ανατολικά της Κρήτης, την οποία ονομάζουμε «Γαλάζια Πατρίδα». Ο τουρκικός στόλος πρέπει να συνοδεύει τον στολίσκο Sumud από την στιγμή που θα εισέλθει στη γραμμή αυτή και να τον προστατεύει απέναντι από κάθε είδους επίθεση. Αυτό αποτελεί τόσο ανθρωπιστικό καθήκον όσο και στρατηγική κίνηση που θα υποστηρίξει την αξίωσή μας για τη «Γαλάζια Πατρίδα». Εξάλλου, η προστασία των πολιτών μας που βρίσκονται στο στολίσκο είναι βασική υποχρέωση κάθε κράτους, όπου και αν βρίσκεται στον κόσμο» τόνισε ο Νταβούτογλου.



Αναφερόμενος στο άρθρο 117 του Συντάγματος της Τουρκίας, ο Νταβούτογλου πρόσθεσε:



«Βάσει του άρθρου 117 του Συντάγματός μας, αναμένουμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που εκπροσωπεί το αξίωμα του Ανώτατου Διοικητή, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πνευματική υπόσταση της Τούρκικης Εθνοσυνέλευσης, να δώσει εντολή στο ναυτικό μας, με τρόπο που να επιβεβαιώνει την κυριαρχία μας στη γραμμή της Γαλάζιας Πατρίδας, προκειμένου να συνοδεύσει το στολίσκο Sumud και να παρεμβαίνει σε κάθε είδους επίθεση, ώστε να μην επιτραπεί στους Ισραηλινούς γενοκτόνους να πετούν ακόντια (sic) στη Μεσόγειο, που κάποτε ονομαζόταν Τουρκική Λίμνη» πρόσθεσε ο Νταβούτογλου.

H Ιταλία στέλνει φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού για να προστατεύσει τον στόλο

Εν τω μεταξύ, την κινητοποίηση πολεμικού πλοίου το οποίο θα προσφέρει βοήθεια στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, που κινείται προς τη Γάζα ανακοίνωσε η Ιταλία, μερικές ώρες αφότου ακτιβιστές υποστήριξαν ότι δέχθηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας από drones σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Ελλάδας.

Good morning After facing multiple drone strikes, spirit remains unbroken. Gaza is still destination, humanity is still compas pic.twitter.com/8u1HetANzt — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) September 24, 2025

O Global Sumud Flotilla αποτελείται από περίπου 50 πολιτικά σκάφη και έχει ως στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ. Στους επιβάτες περιλαμβάνονται πολλοί δικηγόροι και ακτιβιστές μεταξύ των οποίων και η Σουηδή, Γκρέτα Τούνμπεργκ.



Τα πλοία δέχθηκαν επίθεση από 12 drones σε διεθνή ύδατα 30 ναυτικά μίλια ανοικτά της Γαύδου, ισχυρίστηκε η εκπρόσωπος της οργάνωσης March to Gaza Greece, η οποία συμμετέχει στη νηοπομπή. Όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς, δήλωσε η ίδια στο Reuters.