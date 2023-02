Προκλητικές δηλώσεις Καντίροφ: Δική μας η Αν. Γερμανία - Στο κάδρο και η Πολωνία

Με επιστροφή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ανατολική Γερμανία αλλά και με κατάκτηση της Πολωνίας απειλεί ο ηγέτης των Τσετσένων και «λαγωνικό του Πούτιν» Ραζμάν Καντίροφ.

Σε συνέντευξή του στη ρωσική κρατική τηλεόραση Rossiya-1 προκάλεσε αίσθηση με τις προκλητικές του δηλώσεις, μεταξύ των οποίων οι απειλές του για ξυλοδαρμό κατά του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σολτς.

Ο Καντίροφ χαρακτήρισε ως λάθος την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από την πρώην Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας τη δεκαετία του 1990, προσθέτοντας ότι «ο Γκορμπατσόφ ή όποιος άλλος απέσυρε τα στρατεύματά μας από εκεί... Οι Γερμανοί θα έπρεπε να είχαν τιμωρηθεί ως προδότες για να καταλάβουν τη θέση τους. Πρέπει να επιστρέψουμε εκεί, είναι το έδαφός μας».

Ο Καντίροφ εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η Ρωσία μπορεί να επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία μέχρι το τέλος του έτους. Σύμφωνα με τον Τσετσένο ηγέτη, η Ρωσία έχει τη δύναμη να καταλάβει την ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη Χάρκοβο και την κύρια πόλη-λιμάνι της Οδησσού.

Τόνισε επίσης ότι θα ήταν λάθος να διαπραγματευτεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Εμείς δείχνουμε αποτελέσματα που η Δύση, οι χώρες του ΝΑΤΟ και η ΕΕ δεν μπορούν ούτε να ονειρευτούν», δήλωσε ο Καντίροφ. Και υποσχέθηκε στους οπαδούς του: «Θα σπάσουμε και θα κατακτήσουμε την Πολωνία».

Στη συνέντευξή του το πρωτοπαλίκαρο του Πούτιν ξεσπάθωσε επίσης εναντίον του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σολτς. Όπως δήλωσε, ο Σολτς μιλάει με λόγια μίσους κατά της Ρωσίας και θα πρέπει να «φάει μπουνιά στο πρόσωπο».

Ο Ουκρανός πολιτικός Αντόν Γερασένκο ανήρτησε απόσπασμα από το video της συνέντευξης του Καντίροφ στο Twitter, με κείμενο «Προσοχή, Γερμανία! Ο Καντίροφ λέει ότι η Ανατολική Γερμανία είναι το έδαφός τους και πρέπει να επιστρέψουν εκεί».

Παράλληλα σε άλλο tweet του αναφέρεται στις δηλώσεις του Καντίροφ για την κατάκτηση της Πολωνίας.

"We are showing results that the West, NATO countries and EU couldn't even dream about" - boasts Kadyrov, promising to reach Poland. pic.twitter.com/wFkVsaRH7T