Πρώην αξιωματούχος Ισραήλ: Η σύρραξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι πιο κοντά από ποτέ

Ο πρώην επικεφαλής των Στρατιωτικών Πληροφοριών των Ισραηλινών Αμς, Άμος Γιαντλίν, τόνισε ότι μια στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μπορεί να ξεκινήσει μες στις επόμενες ημέρες.

«Την περασμένη εβδομάδα πήγα στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου. Θα το σκεφτόμουν δύο φορές πριν πετάξω (σ.σ. από το Ισραήλ στο εξωτερικό) αυτό το Σαββατοκύριακο», είπε ο Γιαντλίν στο Channel 12.

«Είμαστε πολύ πιο κοντά από ό,τι ήμασταν πριν, αλλά σας υπενθυμίζω - μια υπερδύναμη δεν πάει σε πόλεμο σε λίγες μέρες. Υπάρχει μια διπλωματική οδός που πρέπει να εξαντληθεί», λέει ο Γιαντλίν, ο οποίος τώρα ηγείται μιας εταιρείας συμβούλων εθνικής ασφάλειας.

«Πολλοί αντιτίθενται στην επίθεση. Το Πεντάγωνο δεν είναι σαφές τι θέλουν να πετύχει. Ο πρόεδρος είναι πολύ αποφασισμένος. Η δήλωση ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι βασίζεται σε μια αξιόπιστη στρατιωτική απειλή, η οποία έρχεται παράλληλα με τις προετοιμασίες στα ανοικτά των ακτών του Ιράν και στους αιθέρες», ανέφερε ο Γιαντλίν.

Χθες, καθώς οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν είχαν συνομιλίες για δεύτερη φορά, δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων ανοιχτού κώδικα έδειξαν ότι ο αμερικανικός στρατός είχε μετακινήσει δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη προς τη Μέση Ανατολή σε μια μέρα.

Τα αεροσκάφη περιλάμβαναν F-22, F-35 και F-16. Αρκετοί ανεφοδιαστές εντοπίστηκαν επίσης εν κινήσει, σύμφωνα με λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι αφιερωμένοι στην παρακολούθηση στρατιωτικών πτήσεων.