Προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν: O Χαμενεΐ θα πρέπει να ανησυχεί πολύ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε την Τετάρτη ένα ακόμα προειδοποιητικό μήνυμα προς την ηγεσία του Ιράν, την ώρα που βρίσκονται στον «αέρα» οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης που ήταν αρχικά προγραμματισμένες να διεξαχθούν την Παρασκευή.

Σε δηλώσεις του στο NBC, και απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το εάν ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτες του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ θα έπρεπε να ανησυχεί, ο Τραμπ είπε:

«Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είναι πολύ ανήσυχος» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Παράλληλα, τόνισε πως οι ΗΠΑ στηρίζουν τους Ιρανούς διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους της χώρας με τις μεγάλες διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης και οι οποίες οδήγησαν σε χιλιάδες νεκρούς και συλληφθέντες μέσα στον Ιανουάριο

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Τετάρτη το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Axios επικαλέστηκε ανώτατους αξιωματούχους των ΗΠΑ που είπαν ότι οι συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, που ήταν προγραμματισμένες να διεξαχθούν την Παρασκευή, φαίνεται να καταρρέουν.

To δημοσίευμα επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους που λένε ότι ο σχεδιασμός των συζητήσεων επί του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν καταρρέει μετά την απόρριψη από την Ουάσιγκτον του αιτήματος της Τεχεράνης να αλλάξει ο τόπος και η μορφή της συνάντησης της Παρασκευής.

Το Ιράν ήθελε να μεταφέρει τις συνομιλίες από την Κωνσταντινούπολη στο Ομάν και να τις μετατρέψει σε διμερείς. «Τους είπαμε ότι είτε θα γίνει έτσι είτε δεν θα γίνει καθόλου και εκείνοι απάντησαν “τότε τίποτα”», ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Το Axios προσθέτει πως η εξέλιξη θα μπορούσε να ωθήσεις τον Τραμπ να εξετάσει στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν.

Το μήνυμα του Ρούμπιο

Νωρίτερα την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε πως συνομιλίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν το φάσμα των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, την υποστήριξή του σε ομάδες σε όλη τη Μέση Ανατολή και τη μεταχείριση του ίδιου του λαού του, εκτός από τη διαμάχη για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε όμως ότι οι συνομιλίες θα αφορούν μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ότι το πυραυλικό του πρόγραμμα «δεν θα τεθεί επί τάπητος».

Το πρακτορείο ειδήσεων Isna μετέδωσε την ίδια πληροφορία, αναφέροντας ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα ηγηθεί της ιρανικής αντιπροσωπείας, η οποία θα περιλαμβάνει επίσης τους υψηλόβαθμους διπλωμάτες Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί και Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

Ωστόσο ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δεν το επιβεβαίωσε, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πίστευαν ότι είχαν συμφωνήσει για μια συνάντηση στην Τουρκία αυτή την εβδομάδα αλλά ότι το Ιράν είχε αλλάξει άποψη.

«Πιστεύαμε ότι είχαμε συγκροτήσει ένα φόρουμ που είχε εγκριθεί στην Τουρκία. Είχε συγκροτηθεί από αρκετούς εταίρους που ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτό και να αποτελούν μέρος του. Χθες, είδα αντικρουόμενες πληροφορίες εκ μέρους του Ιράν, το οποίο δήλωνε ότι δεν είχε δώσει τη συγκατάθεσή του. Το θέμα είναι ακόμη υπό συζήτηση», δήλωσε.

Διευκρίνισε ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε συνομιλίες.

Από τον Ιανουάριο και το μεγάλο κίνημα αμφισβήτησης το οποίο η ιρανική εξουσία, η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη απειλούν και εναλλάξ δηλώνουν ανοιχτές στον διάλογο, ενώ μεσολαβήτριες χώρες προσπαθούν να μειώσουν τις εντάσεις.

Η Τεχεράνη υπογράμμισε επανειλημμένα ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να μείνουν περιορισμένες αυστηρά στο πυρηνικό θέμα, απορρίπτοντας κάθε διαπραγμάτευση για το πυραυλικό της πρόγραμμα ή τις αμυντικές της ικανότητες.

Ωστόσο ο Ρούμπιο ήταν κατηγορηματικός: "Για να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις σε κάτι σημαντικό, θα πρέπει να περιλαμβάνουν ορισμένα στοιχεία, κυρίως το βεληνεκές των βαλλιστικών τους πυραύλων, την υποστήριξή τους στις τρομοκρατικές οργανώσεις στην περιοχή, το πυρηνικό τους πρόγραμμα και τη μεταχείριση που επιφυλάσσουν στον δικό τους λαό", δήλωσε.