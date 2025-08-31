Προειδοποίηση φον ντερ Λάιεν: Η Πολωνία αντιμετωπίζει υβριδικές επιθέσεις (vid)

Τα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας επισκέφθηκε την Κυριακή η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία προειδοποίησε για υβριδικές επιθέσεις και έκανε λόγο για μια επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

«Η Πολωνία αντιμετωπίζει υβριδικές επιθέσεις από την άλλη πλευρά των συνόρων. Είμαστε αλληλέγγυοι με το κράτος μέλος μας. Στον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ, έχουμε προτείνει τον τριπλασιασμό της χρηματοδότησης για τη διαχείριση των συνόρων. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης» τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία συνοδευόταν από τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανήρτησε βίντεο με τον φράχτη στα σύνορα Πολωνίας – Λευκορωσίας.

«Μια ισχυρή Πολωνία και μια ισχυρή Ευρώπη, που διαφυλάσσουν τα σύνορά μας και προστατεύουν όλους τους Ευρωπαίους. Το μήνυμά μας είναι σαφές. Και είναι ένα μήνυμα στο οποίο η Λευκορωσία και άλλοι παράγοντες στην περιοχή δίνουν προσοχή» τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ανάρτηση στο X.

«Ο Πούτιν δεν έχει αλλάξει και δεν θα αλλάξει, είναι αρπακτικό. Τα τελευταία 25 χρόνια, έχει εξαπολύσει τέσσερις πολέμους - στην Τσετσενία, τη Γεωργία, την Κριμαία και μια ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία. Μπορεί να συγκρατηθεί μόνο με ισχύ και εκφοβισμό» επισήμανε ακόμα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Καμία παραχώρηση ή διπλωματική γλώσσα με τον Πούτιν δεν θα εγγυηθεί την ασφάλειά μας», πρόσθεσε ο Πολωνός πρωθυπουργός.