«Το ρολόι της Αποκάλυψης»: Υψηλός ο κίνδυνος πυρηνικού πολέμου το 2023

Με έναν πόλεμο στην Ευρώπη και τις ανησυχίες για τη χρήση πυρηνικών από τη Ρωσία να αυξάνονται κλείνει το 2022.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόβλεψη του Global Challenges Foundation, η απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων είναι η μεγαλύτερη από το 1945, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έριξαν στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι δύο ατομικές βόμβες.

The Global Challenges Foundation, a group that assesses catastrophic risks, warned in an annual report that the threat of nuclear weapons use was the greatest since 1945 when the US destroyed Hiroshima and Nagasaki in history’s only atomic attackshttps://t.co/tPiN81JlR1