Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησίες τα περί επίθεσης στο ΝΑΤΟ

Σφοδρή κριτική στη Δύση εξαπέλυσε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος συμμετέχει στην ολομέλεια του φόρουμ Valdai στο Σότσι, ο οποίος τόνισε ότι η Μόσχα θα ανταποκριθεί γρήγορα και αποφασιστικά σε οποιαδήποτε πρόκληση ή στρατιωτική κίνηση από ευρωπαϊκές χώρες.

Συγκεκριμένα, στην τοποθέτησή του, κατηγόρησε τις δυτικές χώρες ότι «δεν είναι έτοιμες να απαλλαγούν από τα γεωπολιτικά και ιστορικά στερεότυπα», υποστηρίζοντας πως η Ρωσία είχε επιδιώξει συνεργασία με τη Δύση τη δεκαετία του 1990 και του 2000, αλλά εμποδίστηκε δύο φορές από το να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο Πούτιν μίλησε για την «άνοδο της πολυπολικότητας», την οποία χαρακτήρισε «άρνηση των προσπαθειών επιβολής και διατήρησης της παγκόσμιας ηγεμονίας από τη Δύση».

Αναφερόμενος στις κυρώσεις, υποστήριξε ότι έχουν αποτύχει, καθώς η Ρωσία «επέδειξε τον υψηλότερο βαθμό ανθεκτικότητας και ικανότητας να αντέξει την εντατική παγκόσμια πίεση».

Παράλληλα, κατηγόρησε ορισμένες δυτικές χώρες ότι «προσπαθούν να απαγορεύσουν τους πολιτικούς αντιπάλους τους, οι οποίοι αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη νομιμοποίηση και εμπιστοσύνη από τους ψηφοφόρους».

Στη συνέχεια, ο Πούτιν κατηγόρησε τις ηγετικές ελίτ της Ευρώπης ότι «δημιουργούν υστερία», υποστηρίζοντας πως διαδίδουν ότι ένας πόλεμος με τη Ρωσία είναι κοντά.

Πρόσθεσε δε ότι «είναι ανόητο να πιστεύουν ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στο ΝΑΤΟ».

Ο Πούτιν τόνισε ότι και οι ευρωπαϊκοί λαοί εμφανίζονται δύσπιστοι, καθώς «δεν ξέρουν τι είναι τόσο κακό στη Ρωσία και γιατί θα πρέπει να σφίξουν το ζωνάρι τους για να την αντιμετωπίσουν».

Την ίδια ώρα, συμφώνησε με τα λόγια του Τραμπ ότι υπό μια διαφορετική κυβέρνηση των ΗΠΑ, η σύγκρουση στην Ουκρανία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Απειλές για τη στρατιωτικοποιήση της Ευρώπης

Επίσης, δήλωσε ότι η Ρωσία παρακολουθεί με προσοχή τις δηλώσεις σχετικά με την ενίσχυση του γερμανικού στρατού, υπογραμμίζοντας την επιφυλακτική στάση της Μόσχας απέναντι στις στρατιωτικές εξελίξεις στην Ευρώπη.

Putin:



If someone has a desire to rival Russia in the military sphere, go for it.



Russia proved many times: threats to our sovereignty met swift response.



Do not provoke us. Never. pic.twitter.com/rG4QHLElZZ — Clash Report (@clashreport) October 2, 2025

Μάλιστα, δήλωσε ότι αν κάποιος επιχειρήσει να ανταγωνιστεί τη Ρωσία στον στρατιωτικό τομέα, η χώρα του έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι μπορεί να αντιδράσει άμεσα και αποτελεσματικά.

Αναφερόμενος στη στρατιωτική ενίσχυση της Ευρώπης, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να μείνει αδρανής: «Πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτές τις εξελίξεις για να διατηρήσουμε την άμυνα και την ασφάλειά μας», ανέφερε.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν είναι αυτοκράτορας, αλλά εκλεγμένος πρόεδρος.

Για το πλάνο του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή: «Υπάρχει φως στο τούνελ»

Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σχολίασε την τελευταία πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, δηλώνοντας την Πέμπτη ότι μπορεί να υπάρχει λόγος για αισιοδοξία.

«Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ», ανέφερε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο φόρουμ Valdai, στο θέρετρο Σότσι της Ρωσίας, στη Μαύρη Θάλασσα.

«Βολές» Ρωσίας κατά ΕΕ για την Ουκρανία: Η Ευρώπη κύριος παράγοντας αποτροπής της ειρήνη

Νωρίτερα, υψηλούς τόνους κατά των ευρωπαϊκών χωρών για μια ενδεχόμενη ειρήνευση στον πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας χρησιμοποίησε την Πέμπτη η Μόσχα, «δείχνοντας» ως βασικό παράγοντα που καθυστερεί την ειρήνη την Ευρώπη.

Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντίμτρι Πεσκόφ, υποστήριξε πως η Ευρώπη είναι αυτή που εμποδίζει την ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία.

«Η Ευρώπη ενθαρρύνει την Ουκρανία να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να συνεχίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία» ανέφερε ο Πεσκόφ, «δείχνοντας» προς τα όσα λαμβάνουν χώρα από την Τετάρτη στη Δανία και την άτυπη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, ο Πεσκόφ τόνισε πως ότι ο κόσμος δεν είναι πιο κοντά στην ειρήνη, ενάμιση μήνα μετά τη Σύνοδο Κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα και τη συνάντηση που είχε ο Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογο του, Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Πέμπτη ο Πεσκόφ προειδοποίησε για το ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk, η Ρωσία θα αναγκαστεί να δώσει «κατάλληλη απάντηση».

Η Μόσχα έχει λάβει γνώση των αναφορών ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν μια τέτοια κίνηση και προειδοποίησε πως, αν συμβεί, θα δοθεί «κατάλληλη απάντηση» από τη Ρωσία, είπε ο Πεσκόφ.

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Παραμένει εξίσου προφανές ότι δεν υπάρχει μαγικό χάπι, ούτε μαγικό όπλο για το καθεστώς του Κιέβου, κανένα όπλο δεν μπορεί να αλλάξει ριζικά την πορεία των γεγονότων».

Την Κυριακή ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ουκρανικό αίτημα για προμήθεια πυραύλων Tomahawk.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τις ΗΠΑ να πουλήσουν πυραύλους Tomahawk σε ευρωπαϊκές χώρες, τους οποίους οι τελευταίες θα στείλουν στην Ουκρανία.