Προειδοποιεί το Ιράν: Θα πλήξουμε κατοικημένες περιοχές

Το Ιράν θα απαντήσει στις πρόσφατες αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με ειδησεογραφικό πρακτορείο που συνδέεται με τον στρατό της Τεχεράνης, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων, μετά τις σφοδρότερες επιθέσεις στη χώρα από την έναρξη του πολέμου.

Ο Αμπολφάζλ Σεκάρτσι προέτρεψε επίσης τις χώρες της περιοχής και τους ομοϊδεάτες του Μουσουλμάνους να υποδείξουν «κρησφύγετα των αμερικανο-σιωνιστών» για να μεγιστοποιήσουν την ακρίβεια και τον αντίκτυπο των ιρανικών επιθέσεων, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη ζημιά στους αμάχους, οι οποίοι, όπως είπε, «χρησιμοποιούνται ως ανθρώπινες ασπίδες».

Στο μεταξύ, βίντεο που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν δείχνει αυτό που, όπως ισχυρίζεται, ήταν πυραύλοι να εκτοξεύονται.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε μετά από δήλωση των Φρουρών της Επανάστασης της χώρας, στην οποία ισχυρίζονταν ότι είχαν ξεκινήσει την «πιο έντονη» επιχείρησή τους από την έναρξη του πολέμου.