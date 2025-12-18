Πρόεδρος Βραζιλίας: Θα ασκήσω βέτο σε σχέδιο νόμου για τη μείωση της ποινής του Μπολσονάρου

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε σήμερα ότι θα ασκήσει βέτο σε σχέδιο νόμου που ενέκρινε το Κογκρέσο για τη μείωση της ποινής κάθειρξης 27 ετών που έχει επιβληθεί στον πρώην αρχηγό του κράτους, τον ακροδεξιό Ζαΐχ Μπολσονάρου, για σχεδιασμό πραξικοπήματος.

Τον Σεπτέμβριο, ο Μπολσονάρου κρίθηκε ένοχος από το Ανώτατο Δικαστήριο για συνωμοσία – μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων – που είχε στόχο την «αυταρχική παραμονή του στην εξουσία» μετά τη νίκη του νυν προέδρου της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, στις εκλογές του Οκτωβρίου 2022.

Το σχέδιο νόμου, το οποίο εγκρίθηκε από τη συντηρητική πλειοψηφία στο Κογκρέσο, θα μπορούσε να οδηγήσει στη μείωση της ποινής από κάθειρξη 27 ετών σε φυλάκιση 2 ετών και 4 μηνών.

«Με κάθε σεβασμό προς το Κογκρέσο, όταν (το σχέδιο νόμου) έρθει στο γραφείο μου, θα ασκήσω βέτο», προανήγγειλε ο Λούλα σε συνέντευξη Τύπου. «Έχω δικαίωμα να ασκήσω βέτο και στη συνέχεια έχουν δικαίωμα να το ανατρέψουν ή όχι», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Βραζιλίας.

Αναφερόμενος στην κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, ο Λούλα δήλωσε πρόθυμος να μεσολαβήσει ώστε να υπάρξει διάλογος μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών, του Ντόναλντ Τραμπ και του Νικολάς Μαδούρο, προκειμένου να αποκλιμακωθεί η ένταση στην Καραϊβική, όπου η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη.

«Πριν από τα Χριστούγεννα, ίσως χρειαστεί να μιλήσω ξανά με τον πρόεδρο (των ΗΠΑ) Τραμπ για να διαπιστώσω πώς η Βραζιλία μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη διπλωματικής λύσης», ώστε να αποτραπεί ένας «αδελφοκτόνος πόλεμος» είπε ο Λούλα σε δημοσιογράφους.