Πριγκόζιν: Υπεύθυνοι οι Σοϊγκού - Γκερασίμοφ για τις απώλειες της Βάγκνερ στην Ουκρανία (Vid)

Ο ιδρυτής της ρωσικής μισθοφορικής ομάδας Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, δήλωσε την Παρασκευή ότι ο υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ, πρέπει να επωμιστούν την ευθύνη για «δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες Βάγκνερ».

«Θα βεβαιωθώ για αυτό», είπε ο Πριγκόζιν σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από την υπηρεσία Τύπου του.

Σημειώνεται πως το πρωί της Παρασκευής, είχε ανακοινωθεί ότι ο Βάγκνερ θα εγκαταλείψει την ουκρανική πόλη Μπαχμούτ, την οποία προσπαθεί να καταλάβει για τη Ρωσία από το περασμένο καλοκαίρι, κατηγορώντας το υπουργείο Άμυνας ότι του αρνήθηκε τα πυρομαχικά και την υποστήριξη που χρειαζόταν.

«Δηλώνω εκ μέρους των μαχητών της Wagner και εκ μέρους της διοίκησης ότι στις 10 Μαΐου 2023 είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε τις θέσεις στον οικισμό Μπαχμούτ σε μονάδες του υπουργείου Άμυνας και να αποσύρουμε τις εναπομείνασες δυνάμεις της Wagner σε στρατόπεδα διοικητικής μέριμνας για να «γλείψουμε τις πληγές μας», ανέφερε ο Πριγκόζιν σε δήλωσή του.

Δίπλα σε δεκάδες πτώματα, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο επικεφαλής της ρωσικής οργάνωσης μισθοφόρων Wagner, δημοσιοποίησε ένα βίντεο με προσβλητικές εκφράσεις και βρισιές, στο οποίο ο ίδιος κατηγορεί τους κορυφαίους αξιωματούχους άμυνας για τις απώλειες που υπέστησαν οι μαχητές της οργάνωσης Wagner στην Ουκρανία.

Το ξέσπασμα του Πριγκόζιν αποτελεί κλιμάκωση στη διαμάχη του με τον υπουργό Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων, Βαλερί Γκερασίμοφ, τους οποίους έχει κατ’ επανάληψη κατηγορήσει ότι σκόπιμα δεν παρέχουν πυρομαχικά στις δυνάμεις του.

Ο Πριγκόζιν εμφανίστηκε να στέκεται δίπλα σε δεκάδες πτώματα, τα οποία είπε ότι ανήκουν σε μαχητές της Wagner. Η υπηρεσία Τύπου του δεν άφησε να ακουστούν οι προσβλητικές λέξεις που χρησιμοποιεί ο ίδιος στο βίντεο.

«Έχουμε έλλειψη 70% σε πολεμοφόδια. Σοϊγκού! Γκερασίμοφ! Πού είναι τα ***** πολεμοφόδια;», φωνάζει ο Πριγκόζιν στην κάμερα.

Οι υπεύθυνοι θα πάνε στην κόλαση, φώναξε ο Πριγκόζιν, πριν δηλώσει ότι οι απώλειες της Wagner θα ήταν πέντε φορές μικρότερες, εάν είχε επαρκή εφόδια.

«Αυτά είναι παιδιά της Wagner που πέθαναν σήμερα. Το αίμα τους είναι ακόμα νωπό», δήλωσε ο Πριγκόζιν, δείχνοντας τα πτώματα γύρω του. «Ήρθαν εδώ ως εθελοντές και πεθαίνουν για να μπορείτε εσείς να στρογγυλοκάθεστε στα γραφεία σας».

«Όποιος κάνει επικριτικά σχόλια, είναι ευπρόσδεκτος να έρθει να δει»

«Λόγω της έλλειψης πυρομαχικών, οι απώλειές μας αυξάνονται εκθετικά κάθε μέρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Τα παλικάρια μου δεν θα υποστούν άχρηστες και αδικαιολόγητες απώλειες στο Μπαχμούτ χωρίς πυρομαχικά», πρόσθεσε ο Πριγκόζιν στο βίντεο.

«Εάν, λόγω της μικροπρεπούς ζήλειας σας, δεν θέλετε να δώσετε στον ρωσικό λαό τη νίκη της κατάληψης του Μπαχμούτ, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα».

Ο Πριγκόζιν δήλωσε ότι ζητά από τον Γκερασίμοφ να αντικαταστήσει τις μονάδες Wagner στο Μπαχμούτ με κανονικά στρατεύματα και να διευκρινίσει πότε θα συμβεί αυτό.

Η ημερομηνία απόσυρσης, 10η Μαΐου, δίνει στους επικεφαλής της άμυνας πάντως μόλις πέντε ημέρες για να καλύψουν το κενό που θα δημιουργούσε η αποχώρηση τους.

Η αποχώρηση απειλεί επίσης να επισκιάσει τους εθνικούς εορτασμούς στις 9 Μαΐου για τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ενώ ο Πούτιν θα απευθύνει ομιλία από την Κόκκινη Πλατεία.

Παράλληλα, ο Πριγκόζιν δήλωσε ότι αναμένει να αντιμετωπίσει επικρίσεις.

«Μετά από λίγο καιρό, θα υπάρξουν έξυπνοι άνθρωποι που θα πουν ότι έπρεπε να είχαμε μείνει στο Μπαχμούτ περισσότερο«, είπε. "Όποιος κάνει επικριτικά σχόλια - ελάτε στο Μπαχμούτ, είστε ευπρόσδεκτοι, σηκωθείτε με τα όπλα στα χέρια στη θέση των σκοτωμένων συντρόφων μας".

Υποσχέθηκε τέλος ότι η Ομάδα Wagner θα επιστρέψει: «Θα γλείψουμε τις πληγές μας και όταν η πατρίδα κινδυνεύσει, θα σηκωθούμε ξανά για να την υπερασπιστούμε. Ο ρωσικός λαός μπορεί να υπολογίζει σε εμάς».

Ο Πριγκόζιν, του οποίου η οργάνωση Wagner αποτελεί την αιχμή του δόρατος στη ρωσική επίθεση που διαρκεί μήνες στην πόλη Μπαχμούτ της ανατολικής Ουκρανίας, ξεκίνησε πέρυσι μια δημόσια διαμάχη με τους επικεφαλής της άμυνας, κατηγορώντας τους για ανικανότητα και ότι σκοπίμως δεν προμηθεύουν πυρομαχικά στη Wagner λόγω προσωπικής έχθρας με τον ίδιο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Πριγκόζιν απείχε από δημόσιες επιθέσεις σε βάρος του Σοϊγκού, παρόλο που συνέχισε να υποστηρίζει ότι οι εσκεμμένες ελλείψεις πυρομαχικών έχουν αυξήσει τις απώλειες της Wagner.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι σαφές το αν η δήλωση του μπορεί να ληφθεί τοις μετρητοίς, καθώς ο ίδιος έχει συχνά δημοσιεύσει παρορμητικά σχόλια στο παρελθόν.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα απέσυρε μια δήλωση που είπε ότι είχε κάνει ως «αστείο».

