Πριγκόζιν: Νέο ξέσπασμα για τη μη αποστολή πυρομαχικών από τη Μόσχα (vid)

Ο επικεφαλής της Ομάδας Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, πόσταρε την Τρίτη ένα νέο αινιγματικό αλλά και γεμάτο βωμολοχίες βίντεο για τους υπεύθυνους του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, το οποίο κινδυνεύει να τον φέρει σε μεγαλύτερους μπελάδες με το Κρεμλίνο.

Σε ένα μακροσκελές παραλήρημα σχετικά με την υποτιθέμενη έλλειψη πυρομαχικών για τους μαχητές της Wagner στην ανατολική Ουκρανία, ο Πριγκόζιν αναφέρθηκε σε μια φιγούρα που αποκάλεσε «ευτυχισμένο παππού», ο οποίος νομίζει ότι όλα είναι καλά με τη ρωσική στρατιωτική εκστρατεία.

Prigozhin said that a Russian army unit abandoned their positions in Bakhmut yesterday, opening up almost 2 km of frontlines.



He claims Wagner would be held accountable for state treason if they abandon their positions (still Wagner's intention). pic.twitter.com/yqTXb5WCC6