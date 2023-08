Πριγκόζιν: Νέο βίντεο τον εμφανίζει να μιλάει για την ασφάλεια του λίγες μέρες πριν τον θάνατο του (vid)

Ένα πρόσφατα δημοσιευμένο βίντεο του Ρώσου επικεφαλής μισθοφόρου Γεβγκένι Πριγκόζιν φέρεται να τον δείχνει στην Αφρική λίγες μόνο ημέρες πριν από το θάνατό του, αντιμετωπίζοντας εικασίες σχετικά με την ευημερία του και πιθανές απειλές για την ασφάλειά του.

❗️ The last video of Prigozhin



He drove around Africa in an SUV with a window for return fire. Ironically, in the recording he talked about the rumors of his liquidation - assured that everything was fine.



"For those discussing whether I'm alive or not, how I'm doing... It's… pic.twitter.com/97nOTZIUO3