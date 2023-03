Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Επίσκεψη - έκπληξη στα σύνορα της Πολωνίας με την Ουκρανία (pics)

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας ευχαρίστησε τα βρετανικά στρατεύματα που «υπερασπίζονται τις ελευθερίες μας» σε μια επίσκεψη σε στρατιωτική βάση στην Πολωνία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα.

Η επίσκεψη του πρίγκιπα Ουίλιαμ στο Rzeszow της νοτιοανατολικής Πολωνίας κρατήθηκε μυστική λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια μέχρι να φύγει και να φτάσει στην πρωτεύουσα Βαρσοβία.

Είπε στους Βρετανούς στρατιώτες: "Σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε εδώ έξω".

Είπε ότι ήθελε να τους ευχαριστήσει προσωπικά για το ότι "κρατούν τους πάντες ασφαλείς" και "παρακολουθούν τι συμβαίνει".

"Έτσι, απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι κάνετε σε καθημερινή βάση".

Και πρόσθεσε: "Κάνετε μια πολύ σημαντική δουλειά εδώ έξω και η υπεράσπιση των ελευθεριών μας είναι πολύ σημαντική και όλοι στην πατρίδα σας υποστηρίζουν απόλυτα".

Το Rzeszow απέχει μόλις μία ώρα με το αυτοκίνητο από τα ουκρανικά σύνορα.

Βρετανοί, Αμερικανοί και Πολωνοί στρατιώτες βρίσκονται στη βάση για να βοηθήσουν στην ασφάλεια του εναέριου χώρου της Πολωνίας και στην υποστήριξη της Ουκρανίας.

Η επίσκεψη του πρίγκιπα Ουίλιαμ στην Πολωνία γίνεται κατόπιν αιτήματος της βρετανικής κυβέρνησης, αλλά ο πρίγκιπας ήταν ξεκάθαρος για την υποστήριξή του στην Ουκρανία από την αρχή, γράφοντας στο Twitter την υποστήριξή του στην Ουκρανία λίγες ημέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας.

🇬🇧🇵🇱 🤝 🇺🇦



This afternoon I travelled to Poland to meet British and Polish troops, where I heard about their extraordinary work in support of Ukraine.



My message to them on behalf of all of us, thank you! pic.twitter.com/OYc5gvjnw3