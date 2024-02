«Εάν η Ρωσία τολμήσει να αμφισβητήσει το ΝΑΤΟ, τότε το Καλίνινγκραντ θα εξουδετερωθεί», διαμήνυσε ο Λιθουανός πρέσβης στη Σουηδία μιλώντας για τον ρωσικό θύλακα στην ανατολική Ευρώπη.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας ανέφερε μάλιστα ότι μετά την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας στο ΝΑΤΟ, η Βαλτική Θάλασσα θα γίνει «εσωτερική θάλασσα» της Συμμαχίας και σημείωσε πως «οι ψευδείς κατηγορίες» της Μόσχας ότι η Ρωσία «περιβάλλεται από το ΝΑΤΟ γίνονται πλέον πραγματικότητα».

Αναλυτικότερα, στην ανάρτησή του αναφέρει: «Μετά την ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία, η Βαλτική Θάλασσα έγινε εσωτερική θάλασσα του ΝΑΤΟ. Εάν ο Ρωσία τολμήσει να αμφισβητήσει το ΝΑΤΟ, το Καλίνινγκραντ θα "εξουδετερωθεί" πρώτα. Οι προηγούμενες ψευδείς κατηγορίες της Ρωσίας ότι περιβάλλεται από το ΝΑΤΟ γίνονται πλέον πραγματικότητα».

After #Sweden was integrated into the Alliance, the Baltic Sea became an internal #NATO sea. If #Russia dares to challenge NATO, Kaliningrad would be "neutralized" first. Russia's previous false accusations that it is surrounded by NATO are now becoming a reality.