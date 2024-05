Πρεσβευτής Ισραήλ στον ΟΗΕ: «Ντροπή» η τήρηση ενός λεπτού σιγής για τον πρόεδρο του Ιράν

Ο ισραηλινός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Γκιλάντ Ερντάν επέκρινε έντονα σήμερα την τήρηση ενός λεπτού σιγής στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου, χθες Κυριακή.

«Σωστά είδατε. Το Συμβούλιο Ασφαλείας τήρησε σήμερα ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του μακελάρη προέδρου του Ιράν, (του Εμπραχίμ) Ραϊσί. Τι ντροπή!», τόνισε ο πρεσβευτής του Ισραήλ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που κοινοποίησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

