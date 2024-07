Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ εξουσιοδότησε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ να αποφασίσουν για την κλίμακα και το χρονοδιάγραμμα της απάντησης του Ισραήλ στη φονική επίθεση με ρουκέτες στο Γκολάν, γνωστοποίησε την Κυριακή το γραφείο του Νετανιάχου.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας συνεδρίασε επί τέσσερις ώρες προκειμένου να καταλήξει στον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ θα αντιδράσει στο πολύνεκρο χτύπημα. Την ίδια ώρα, ένας διπλωματικός μαραθώνιος είναι σε πλήρη εξέλιξη, για την αποτροπή μιας κλιμάκωσης στο βόρειο μέτωπο του Ισραήλ.

Prime Minister Benjamin Netanyahu has convened the Security Cabinet this evening, at the Kirya in Tel Aviv. pic.twitter.com/AzrH3pvoHY