«Πράσινο φως» από τα κράτη της ΕΕ για το δάνειο των 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Οι πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν την Τετάρτη το «πράσινο φως» σε δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία, μια πρωτοβουλία που συμφωνήθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ τον Δεκέμβριο για να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών αναγκών του Κιέβου το 2026-2027 και να συνεχίσει τον αγώνα του ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας.

Οι πρέσβεις κατέληξαν στη συμφωνία σε κλειστή συνάντηση στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με διπλωμάτες.

Όπως μετέδωσε το Reuters, το κείμενο της συμφωνίας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο, αλλά το Συμβούλιο της ΕΕ ανέφερε σε δήλωσή του ότι τα δύο τρίτα των κονδυλίων θα δαπανηθούν για στρατιωτική βοήθεια και το ένα τρίτο για γενική δημοσιονομική στήριξη.

Όσον αφορά τη στρατιωτική βοήθεια, η συμφωνία ορίζει ότι το Κίεβο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το δάνειο κυρίως για την αγορά όπλων από την Ουκρανία ή την ΕΕ, αλλά θα μπορεί να αγοράζει και από άλλες χώρες, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

«Τα αμυντικά προϊόντα θα πρέπει, κατ' αρχήν, να προμηθεύονται μόνο από εταιρείες της ΕΕ, της Ουκρανίας ή των χωρών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΟΧ-ΕΖΕΣ). Εάν οι στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας απαιτούν την επείγουσα παράδοση ενός αμυντικού προϊόντος που δεν είναι διαθέσιμο στην ΕΕ, την Ουκρανία ή μια χώρα του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ, θα ισχύει μια σειρά στοχευμένων παρεκκλίσεων», ανέφερε το Συμβούλιο.

Η συμφωνία απαιτεί επίσης την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία, σύμφωνα με διπλωμάτες, αναμένεται να δοθεί σύντομα, ώστε η Επιτροπή να μπορέσει να αρχίσει να δανείζεται από τις αγορές και να πραγματοποιήσει την πρώτη πληρωμή προς την Ουκρανία στις αρχές Απριλίου.

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν τον Δεκέμβριο να χρηματοδοτήσουν το δάνειο μέσω δανεισμού της ΕΕ, αντί να υποστηρίξουν ένα σχέδιο για τη χρήση των ρωσικών περουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στην Ένωση.