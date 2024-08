Πραγματοποιήθηκε στην Ντόχα η κηδεία του Χανίγια - Παρών ο Τούρκος ΥΠΕΞ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Ντόχα η κηδεία του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, με οπαδούς του να δηλώνουν το «παρών».

Η σορός του έφτασε στο τέμενος ιμάμ Μοχάμεντ ιμπν Αμπντ αλ-Γουαχάμπ, γνωστό και ως Μεγάλο Τζαμί της Πολιτείας του Κατάρ, στην Ντόχα το πρωί της Παρασκευής και η νεκρώσιμος προσευχή ξεκίνησε αμέσως μετά την καθιερωμένη προσευχή.

Το φέρετρο του Χανίγια εισήλθε στο τέμενος ντυμένο με την παλαιστινιακή σημαία. Δίπλα ήταν το φέρετρο του σωματοφύλακά του, ο οποίος σκοτώθηκε στην ίδια επίθεση στην Τεχεράνη την περασμένη Τετάρτη.

Ισχυρά μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί από τις Αρχές με τους παρευρισκόμενους να υπόκεινται σε σωματικό έλεγχο ενώ παράλληλα, απαγορεύεται να κρατούν τηλέφωνα αναφέρει το Al Jazeera. Στην κηδεία συμμετέχουν δεκάδες αξιωματούχοι του κράτους, ανάμεσά τους και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν ο οποίος βρίσκεται στην Ντόχα.

Εν συνεχεία, η σορός του Χανίγια μεταφέρθηκε συνοδεία πλήθους στο νεκροταφείο Λουσάιλ, βόρεια της Ντόχα όπου και θάφτηκε.

Πριν την κηδεία του Χανίγια ο Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με το ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, Χαλέντ Μεσάαλ, ο οποίος φημολογείται πως θα είναι και ο νέος αρχηγός της Χαμάς. Ο Φιντάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Μεσάαλ για το θάνατο του Ισμαήλ Χανίγια.

Την ίδια ώρα, την οργή του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς προκάλεσε η απόφαση του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κηρύξει εθνικό πένθος για την εξουδετέρωση του αρχηγού των τρομοκρατών της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, με την τουρκική σημαία να κυματίζει μεσίστια.

Υπενθυμίζεται, μάλιστα, ότι νωρίτερα μέσα στη μέρα ανακοινώθηκε η τέλεση μνημόσυνου στην Αγιά Σοφιά κατά τη διάρκεια της σημερινής μεσημεριανής προσευχής.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Times of Israel, ο υπουργός Εξωτερικών του Ίσραελ Κατς κάλεσε τον Τούρκο αναπληρωτή πρεσβευτή στο Ισραήλ για επίπληξη, αφού η τουρκική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ κατέβασε τη σημαία μεσίστια προς τιμήν του δολοφονηθέντος ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια.

«Το κράτος του Ισραήλ δεν θα ανεχθεί εκφράσεις πένθους για έναν δολοφόνο όπως ο Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος οδήγησε τη Χαμάς στη διάπραξη των φρικαλεοτήτων στις 7 Οκτωβρίου και προσευχήθηκε με τους συνεργάτες του, ευχόμενος επιτυχία στους δολοφόνους παρακολουθώντας τις φρικτές εικόνες στην τηλεόραση», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Εξωτερικών.

«Εάν οι εκπρόσωποι της πρεσβείας θέλουν να θρηνήσουν, θα πρέπει να πάνε στην Τουρκία και να θρηνήσουν δίπλα στον αφέντη τους, τον Ερντογάν, ο οποίος αγκαλιάζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και υποστηρίζει τις δολοφονικές και τρομοκρατικές πράξεις της», προσέθεσε.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ίσραελ Κατς στο Χ:

«Έδωσα εντολή στους αξιωματούχους του υπουργείου Εξωτερικών να καλέσουν τον Αναπληρωτή Πρέσβη της Τουρκίας στο Ισραήλ για αυστηρή επίπληξη μετά το κατέβασμα της τουρκικής σημαίας στο μεσίστιο στην τουρκική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ, ως απάντηση στην εξάλειψη του Ισμαήλ Χανίγια, αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

Το κράτος του Ισραήλ δεν θα ανεχθεί εκφράσεις πένθους για έναν δολοφόνο όπως ο Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος οδήγησε τη Χαμάς στη διάπραξη των φρικαλεοτήτων στις 7 Οκτωβρίου και προσευχήθηκε με τους συνεργάτες του, ευχόμενος επιτυχία στους δολοφόνους παρακολουθώντας τις φρικτές εικόνες στην τηλεόραση.

Εάν οι εκπρόσωποι της πρεσβείας θέλουν να θρηνήσουν, θα πρέπει να πάνε στην Τουρκία και να θρηνήσουν δίπλα στον αφέντη τους, τον Ερντογάν, ο οποίος αγκαλιάζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και υποστηρίζει τις δολοφονικές και τρομοκρατικές πράξεις της».

