Τουρκία: Προκλητικός ο Ερντογάν - Συμβολικό μνημόσυνο για τον Χανίγια στην Αγία Σοφία

Μνημόσυνο για τον Ισμαήλ Χανίγια θα γίνει σήμερα και στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής προσευχής της Παρασκευής.

Στο συμβολικό μνημόσυνο θα παραστεί ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ της προσευχής θα προΐσταται ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων της κυβέρνησης, Αλί Ερμπάς.

Με απόφαση του προέδρου Ερντογάν κηρύχθηκε σήμερα εθνικό πένθος για τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη.

LIVE: Funeral ceremony for Hamas leader Ismail Haniyeh, who was assassinated in Tehran, being held in Doha https://t.co/lXSmJr1otk

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον Χαλέντ Μεσάαλ, αναπληρωτή επικεφαλής της Χαμάς, στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του.

Ο Μεσάαλ θεωρείται ο διάδοχος του αρχηγού της Χαμάς Χανίγια, ο οποίος εξουδετερώθηκε από το Ισράηλ τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Στη συνάντηση ήταν επίσης παρόντες οι γιοί του Ισμαήλ Χανίγια, Αμπντουσαλάμ και Χεμάμ.

Εκτός από τον υπουργό Εξωτερικών, Χάκαν Φιντάν, στην κηδεία του Χανίγια θα παραστούν εκ μέρους της Τουρκίας, ο αντιπρόεδρος Τζεβνέτ Γιλμάζ και ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan offered his condolences to Khaled Meshaal, Acting Chief of the Hamas Political Bureau, in Doha, over the assassination of Hamas leader Ismail Haniyeh.



Abdusselam and Hemmam, the sons of the martyr Haniyeh, were also present at the meeting. pic.twitter.com/J1h77IlbTK