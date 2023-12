Μακελειό στην Πράγα

Όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι τοπικές αρχές, ο 24χρονος Νταβίντ Κόζακ, που σκότωσε 14 άτομα και τραυμάτισε δεκάδες άλλα στο Πανεπιστήμιο της Πράγας, φέρεται να συνδέεται με τη δολοφονία ενός 32χρονου άνδρα και της μόλις δύο μηνών κόρης του.

Ειδικότερα, η τσεχική αστυνομία ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τη βαλλιστική εξέταση, το όπλο που βρέθηκε στο σπίτι του Κόζακ ταιριάζει με το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη διπλή δολοφονία στον εθνικό δρυμό Klánovice, κοντά στην τσεχική πρωτεύουσα.

«Ένας 32χρονος πατέρας και η δύο μηνών κόρη του σκοτώθηκαν από πυρά στο δάσος Klánovice κοντά στην Πράγα την περασμένη Παρασκευή. Αλλά δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιωθεί εάν ο Κόζακ έχει πραγματικά κάποια σχέση με τις δολοφονίες», είχε αναφέρει την Πέμπτη ο αρχηγός της αστυνομίας Μάρτιν Βόντρασεκ.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης - ο οποίος δεν είχε ποινικό μητρώο και δεν είχε καμία σχέση με τη διεθνή τρομοκρατία - επέλεξε τα θύματά του τυχαία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Κόζακ έφερε μαζί του πολλά όπλα.

«Του έμεινε ένα κυνηγετικό όπλο που δεν έχει μακρύ βεληνεκές και όταν πλησιάζαμε στο μπαλκόνι αποφάσισε να αυτοκτονήσει», δήλωσε ο Πετρ Μάτεϊτσεκ, διευθυντής της περιφερειακής αστυνομίας της Πράγας, σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε ζωντανά από τη δημόσια τηλεόραση.

Η αστυνομία έδειξε βίντεο από κάμερες που δείχνουν ειδικές μονάδες της αστυνομίας να εισβάλλουν στο πανεπιστημιακό κτίριο, να ερευνούν διαδρόμους και δωμάτια και να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στα θύματα. Το βίντεο έδειχνε επίσης αστυνομικούς στην οροφή να μεταφέρουν κάτι που φαινόταν να είναι σορός και αργότερα, ανθρώπους να εγκαταλείπουν το κτίριο με τα χέρια υψωμένα πάνω από τα κεφάλια τους.

Ο Βόντρασεκ χαρακτήρισε την επίθεση ως την «πιο σοκαριστική εμπειρία της ζωής μου».

Υπενθυμίζεται ότι ο 24χρονος πυροβόλησε και σκότωσε και τον πατέρα του στο χωριό του Χοστούν, περίπου 20 χιλιόμετρα από την Πράγα.

Την επομένη της αιματηρής επ΄θεσης, η αστυνομία αύξησε τα μέτρα ασφαλείας σε εκδηλώσεις και κτίρια σε ολόκληρη τη χώρα

«Από σήμερα έχουμε υιοθετήσει προληπτικά μέτρα σε όλη τη χώρα σε σχέση με τους ήπιους στόχους και τα σχολεία», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.

«Δεν έχουμε πληροφορίες για κάποια συγκεκριμένη απειλή... αυτό είναι ένα μήνυμα ότι είμαστε προετοιμασμένοι».

Nέο βίντεο από την έφοδο της αστυνομίας στο πανεπιστήμιο όπου έγινε το μακελειό στην Πράγα που οδήγησε στο θάνατο 14 άτομα και τραυματίστηκαν άλλοι 25 με τον δράστη 24χρονο φοιτητή Ντέιβιντ Κόζακ να αυτοκτονεί πριν πέσει στα χέρια τους, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές.

Στο βίντεο φαίνονται τα όσα έχει καταγράψει κάμερα σώματος των αστυνομικών, της ομάδας που μπήκε στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα.

Οι αστυνομικοί φαίνεται να ψάχνουν τον δράστη για να τον ακινητοποιήσουν, «ορμώντας» μέσα στο κτήριο. Φωνάζουν σε κόσμο να φύγει και τον βοηθούν να το κάνει με ασφάλεια. Το βίντεο δείχνει ένοπλους αστυνομικούς να εισέρχονται σε ένα κτίριο και φοιτητές να φεύγουν τρέχοντας από τον χώρο του Πανεπιστημίου. Ο ένοπλος άνοιξε πυρ στο τμήμα φιλοσοφίας.

#WATCH 🔴 The Czech police have released operational footage captured during the shooting at Charles University. #shooting #Prague #CharlesUniversity pic.twitter.com/ptBEPk2eLh

Σύμφωνα με την Daily Mail σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα, η αστυνομία δήλωσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα μετά την επίθεση από κάποιον που είπε ότι θα «προσπαθούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα του δράστη και θα άρχιζε να πυροβολεί», αλλά κατάφερε να τον εντοπίσει και να τον συλλάβει.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο δράστης πιστεύεται ότι βρισκόταν στους επάνω ορόφους του κτιρίου όταν έφτασαν ένοπλοι αστυνομικοί την Πέμπτη. Αργότερα ανακατεύθυναν την έρευνά τους στην οροφή.

Κάποια στιγμή ο ένοπλος πυροβόλησε και τραυμάτισε τρεις ανθρώπους έξω από το κτίριο με όπλο μεγάλου βεληνεκούς και η αστυνομία ανταπέδωσε τα πυρά. Καθώς οι αστυνομικοί τον πλησίαζαν οπλίστηκε με κυνηγετικό όπλο και αυτοκτόνησε, δήλωσαν οι Aρχές.

Οι αστυνομικοί βρήκαν το πτώμα του ενώ έψαχναν το κτίριο. Αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε ότι «σωροί πυρομαχικών - απίστευτες ποσότητες» βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος.

🇨🇿A press conference is being held in Prague after 13 people were killed and 25 injured in a mass shooting.#Praha #Prague #ČeskáRepublika #Česko #CzechRepublic #Czech #SHOOTING #Europe #massshooting #DavidKozak pic.twitter.com/RkMFXJyAz1