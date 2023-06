Πούτιν: Θα αναπτύξουμε πυρηνικά όπλα στην Λευκορωσία τον Ιούλιο

Την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στην Λευκορωσία, μετά τις 7 με 8 Ιουλίου, καθώς τότε θα είναι έτοιμες οι ειδικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν μετά τη συνάντηση που είχε με τον Λευκορώσο πρόεδρο Λουκασένκο στο Σότσι.

«Όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο», είπε ο Πούτιν στον Λουκασένκο όταν συζήτησαν την προγραμματισμένη πυρηνική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο «η προετοιμασία των σχετικών εγκαταστάσεων ολοκληρώνεται στις 7-8 Ιουλίου και θα ξεκινήσουμε αμέσως δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη κατάλληλων τύπων όπλων στην επικράτειά σας», με τον Λουκασένκο να απαντάει «Ευχαριστώ, Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς».

Είναι η πρώτη φορά που το Κρεμλίνο αποφασίζει να μεταφέρει πυρηνικά όπλα εκτός Ρωσίας, από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991.

