Πούτιν: Ορκίστηκε για μια νέα εξαετή θητεία - Δεν αποκλείει το διάλογο με τη Δύση (vids)

Για μια νέα εξαετή θητεία στον προεδρικό θώκο της χώρας του, ορκίστηκε σήμερα Τρίτη ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, σε μια τελετή που μποϊκόταραν οι ΗΠΑ και πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ορκίζομαι να σέβομαι και να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου και του πολίτη, να σέβομαι και να προστατεύω το Σύνταγμα, την εθνική κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ασφάλεια και την ακεραιότητα της κυβέρνησης», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με έναν ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου από το σημείο.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της ορκομωσίας του ο Πούτιν δήλωσε πως δεν αποκλείει το διάλογο με τη Δύση, αλλά αυτός πρέπει να γίνει επί ίσοις όροις.

Σε μια σύντομη ομιλία του, ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία είναι ανοικτή στην ανάπτυξη σχέσεων με άλλες χώρες, τις οποίες χαρακτήρισε ως «την πλειοψηφία του κόσμου».

Το κρατικό σύστημα της Ρωσίας πρέπει να είναι ανθεκτικό σε οποιεσδήποτε απειλές και προκλήσεις, είπε.

«Το να κυβερνώ τη Ρωσία, μια χώρα 140 εκατομμυρίων ανθρώπων, αποτελεί «ένα ιερό καθήκον», δήλωσε ο Πούτιν προσθέτοντας πως «είναι μια μεγάλη τιμή, μια ευθύνη και ένα ιερό καθήκον» από την αίθουσα Αντρεγιέφσκι, στο Κρεμλίνο, στη Μόσχα.

Ο Πούτιν υποσχέθηκε σήμερα στους Ρώσους, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την ορκωμοσία του, ότι θα νικήσουν «μαζί» και θα βγουν πιο «ισχυροί» από μια «δύσκολη περίοδο», μεσούσης της ένοπλης σύρραξης με την Ουκρανία.

«Είμαστε ένας ενωμένος και μεγάλος ναός και μαζί θα ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο (…). Μαζί θα νικήσουμε», τόνισε ενώπιον 2.500 ανθρώπων.

Ο Πούτιν κατήγαγε μια σαρωτική νίκη στις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου, δύο και πλέον χρόνια αφότου έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία, χωρίς να έχει απέναντί του βασικό αντίπαλο.

Ορισμένες δυτικές κυβερνήσεις είπαν ότι η επανεκλογή του ήταν προβληματική, διότι δεν δόθηκε στους ψηφοφόρους μια πραγματική εναλλακτική, μια κατηγορία που απορρίπτει η Μόσχα, η οποία απαντά ότι ο Πούτιν χαίρει θερμής υποστήριξης από τον ρωσικό λαό.

The situation in the Kremlin before Putin's inauguration: Steven Seagal, Kadyrov and Shaman arrived at the ceremony



Kadyrov, judging by the video, ran out of power after a "hard" climb up the stairs, so his jacket was taken off by his lackeys. pic.twitter.com/d6dPxfRDin