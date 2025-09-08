O Πούτιν αποσύρει τη Ρωσία από την ευρωπαϊκή σύμβαση για την πρόληψη των βασανιστηρίων

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν υπέβαλε νομοσχέδιο στο ρωσικό κοινοβούλιο για την απόσυρση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, μετέδωσε σήμερα το TASS.

Πρόκειται για την «Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας», η οποία συνήφθη το 1987 και τέθηκε σε ισχύ το 1989.

Η σύμβαση, που αποτελεί πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης, στοχεύει στην αποτροπή της κακομεταχείρισης στα κράτη μέλη μέσω τακτικών επιτόπιων επισκέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων σε χώρους κράτησης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν καταζητείται σε περισσότερες από 120 χώρες, καθώς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του τον Μάρτιο του 2023. Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγορείται για το έγκλημα πολέμου της παράνομης απαγωγής εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο, ωστόσο, έχει απορρίψει το ένταλμα χαρακτηρίζοντάς το «ανούσιο», επιμένοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά την εισβολή στην Ουκρανία.