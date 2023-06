Πούτιν και Όρμπαν, από τους πρώτους παγκόσμιους ηγέτες που «αποχαιρέτισαν» τον Μπερλουσκόνι

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι, δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας που δημιούργησε τη μεγαλύτερη εταιρεία μέσων ενημέρωσης της Ιταλίας πριν μεταμορφώσει το πολιτικό τοπίο, πέθανε σε ηλικία 86 ετών.

Ιταλοί πολιτικοί, παγκόσμιοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Πούτιν και ο Όρμπαν και προσωπικότητες του αθλητισμού λένε «αντίο» στον Μπερλουσκόνι.

Ακολουθούν αντιδράσεις στην είδηση του θανάτου του:

Βλαντίμιρ Πούτιν: Ήταν αληθινός φίλος

«Για μένα, ο Σίλβιο ήταν αγαπητός άνθρωπος, ένας αληθινός φίλος. Πάντα θαύμαζα ειλικρινά τη σοφία του, την ικανότητά του να λαμβάνει ισορροπημένες, διορατικές αποφάσεις ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Βίκτορ Όρμπαν: Μεγάλος μαχητής

«Έφυγε ο μεγάλος μαχητής», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

Gone is the great fighter. pic.twitter.com/vH6OgxbiE2 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 12, 2023

Τζόρτζια Μελόνι: Θαρραλέος και αποφασιστικός

«Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι ήταν πάνω από όλα μαχητής, άνθρωπος που δεν φοβόταν ποτέ να υπερασπιστεί τα πιστεύω του και ήταν ακριβώς αυτό το θάρρος, αυτή η αποφασιστικότητα που τον έκανε έναν από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στην ιστορία της Ιταλίας».

Μαζί του δώσαμε, κερδίσαμε και χάσαμε πολλές μάχες και γι' αυτόν επίσης θα φέρουμε στην πατρίδα τους στόχους που είχαμε θέσει μαζί. Αντίο Σίλβιο», η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Πάπας Φραγκίσκος: Πρωταγωνιστής της πολιτικής ζωής

Σε μήνυμά του προς τη μεγαλύτερη κόρη του Μπερλουσκόνι, Μαρίνα, διαβεβαίωσε για την «εγκάρδια συμμετοχή του στο πένθος για την απώλεια ενός πρωταγωνιστή της ιταλικής πολιτικής ζωής, ο οποίος ανέλαβε τις δημόσιες ευθύνες με ενεργητικό ταμπεραμέντο», ανέφερε ο Πάπας Φραγκίσκος.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν:

Τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, εξέφρασε με ανάρτησή της στο τουίτερ η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Λυπάμαι μαθαίνοντας την είδηση του θανάτου του πρώην πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Ηγήθηκε της Ιταλίας σε μια περίοδο πολιτικής μετάβασης και από τότε συνέχισε να διαμορφώνει την αγαπημένη του χώρα. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του και στον ιταλικό λαό».

I am saddened by the news of the passing of former Prime Minister Silvio Berlusconi.



He led Italy in a time of political transition and since then continued to shape his beloved country.



I extend my condolences to his family and the Italian people. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 12, 2023

Εκπρόσωπος Σούνακ: Τεράστια η επίδρασή του στην ιταλική πολιτική

«Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι άσκησε τεράστια επίδραση στην ιταλική πολιτική επί πολλές δεκαετίες και οι σκέψεις μας είναι με τον ιταλικό λαό και την οικογένειά του», τόνισε ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού, Ρίσι Σούνακ.

Μάριο Ντράγκι: Μεταμόρφωσε την πολιτική

«Εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου για τον θάνατο του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ενός απόλυτου πρωταγωνιστή της ιταλικής δημόσιας ζωής τα τελευταία πενήντα χρόνια. Ως επιχειρηματίας, άλλαξε τον κόσμο των επικοινωνιών και του αθλητισμού με εξαιρετική πρωτοβουλία και καινοτομία. Ως ηγέτης, μεταμόρφωσε την πολιτική και αγαπήθηκε από εκατομμύρια Ιταλούς για την ανθρωπιά και το χάρισμά του. Στην οικογένειά του, στους εργαζόμενους του ομίλου του και στην κοινότητα της Forza Italia, τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας», ανέφερε ο Μάριο Ντράγκι, πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην διοικητής της ΕΚΤ.

Forza Italia: Αντίο πρόεδρε

«Μακάρι να μην μπορούσαμε ποτέ να σε αφήσουμε να φύγεις. Αντίο, πρόεδρε. Η πολιτική σας κοινότητα».

Αντόνιο Ταγιάνι: Απέραντη θλίψη

«Μια απέραντη θλίψη. Απλά σας ευχαριστώ πρόεδρε, σας ευχαριστώ Σίλβιο», είπε ο Αντόνιο Ταγιάνι, αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, επί μακρόν σύμμαχος του Μπερλουσκόνι

Βαθιά θλίψη στη Μίλαν

«Ο σύλλογος εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του αξέχαστου προέδρου των Ροσονέρι. Βαθιά θλιμμένη, η Μίλαν θρηνεί τον θάνατο του αξέχαστου Σίλβιο Μπερλουσκόνι και επιθυμεί να απευθυνθεί στην οικογένεια, τους συνεργάτες και τους πιο αγαπημένους φίλους για να μοιραστεί τα συλλυπητήριά μας... Σας ευχαριστούμε, κύριε πρόεδρε. Πάντα μαζί μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της Μίλαν, ιδιοκτησία του Μπερλουσκόνι την περίοδο 1986-2017.

AC Milan profondamente addolorato piange la scomparsa dell’indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari.

“Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a… pic.twitter.com/CWmYy8xzwi — AC Milan (@acmilan) June 12, 2023

Mατέο Σαλβίνι: Ένας μεγάλος Ιταλός

«Σήμερα μας αποχαιρετά ένας ΜΕΓΑΛΟΣ ΙΤΑΛΟΣ. Ένας από τους μεγαλύτερους που υπήρξαν ποτέ, σε όλους τους τομείς, από όλες τις απόψεις, χωρίς αντίπαλο. Αλλά πάνω από όλα, σήμερα χάνω έναν σπουδαίο φίλο. Είμαι συντετριμμένος και σπάνια κλαίω, σήμερα είναι μια από αυτές τις μέρες», τόνισε ο Mατέο Σαλβίνι, αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Μεταφορών της Ιταλίας.

Ρομπέρτα Μετσόλα: Δεν θα ξεχαστεί

«Πατέρας, επιχειρηματίας, ευρωβουλευτής, πρωθυπουργός, γερουσιαστής. Άφησε το στίγμα του και δεν θα ξεχαστεί. Σε ευχαριστούμε Σίλβιο», είπε η Ρομπέρτα Μετσόλα, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Silvio Berlusconi: il combattente che ha guidato il centro-destra e che è stato protagonista della politica in Italia e in Europa per generazioni.



Padre, imprenditore, eurodeputato, Presidente del Consiglio, senatore. Ha lasciato il segno e non sarà dimenticato.



Grazie Silvio. pic.twitter.com/jSoiJUmyc3 — Roberta Metsola (@RobertaMetsola) June 12, 2023

Πάολο Τζεντιλόνι: Άφησε βαθύ στίγμα

«Με τον Silvio #Berlusconi φεύγει από τη ζωή ένας ηγέτης που άφησε βαθύ στίγμα στην Ιταλία τις τελευταίες δεκαετίες. Για όλους, σήμερα είναι μια στιγμή συλλυπητηρίων, εγγύτητας με την οικογένειά του και την κοινότητα #ForzaItalia», είπε ο Πάολο Τζεντιλόνι, Επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας.

Ματέο Ρέντσι: Έγραψε ιστορία

Ο πρώην πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι, ηγέτης του κεντρώου κόμματος Βίβα Ιτάλια, δήλωσε πως ο Μπερλουσκόνι «έγραψε την ιστορία αυτής της χώρας».

«Πολλοί τον αγάπησαν, πολλοί τον μίσησαν: όλοι πρέπει να αναγνωρίσουν πως η επίδρασή του στην πολιτική ζωή μας, καθώς και στις σφαίρες της οικονομίας, των σπορ και της τηλεόρασης, ήταν άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο Ρέντσι μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. «Σήμερα η Ιταλία πενθεί μαζί με την οικογένειά του, τους αγαπημένους του, το κόμμα του».

Silvio Berlusconi ha fatto la storia in questo Paese. Tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti. Oggi l’Italia piange insieme alla famiglia,… — Matteo Renzi (@matteorenzi) June 12, 2023

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα: Ηγετική δύναμη της πολιτικής μας οικογένειας

«Σήμερα, θρηνούμε την απώλεια του Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Ήταν ο ιδρυτής και ηγέτης της Forza Italia, ο μακροβιότερος Ιταλός πρωθυπουργός της μεταπολεμικής εποχής και ηγετική δύναμη της πολιτικής μας οικογένειας. Τα συλλυπητήριά μας και τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του και τους αγαπημένους του», ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, του οποίου η Forza Italia του Μπερλουσκόνι είναι μέλος.

Μαρκ Ρούτε: Παθιασμένος πολιτικός

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε δήλωσε: «Η Ιταλία έχασε μια μεγάλη προσωπικότητα».

«Ήταν ο πρώτος Ιταλός πρωθυπουργός με τον οποίο συνεργάστηκα και θα τον θυμάμαι ως εντυπωσιακό και παθιασμένο πολιτικό», ανέφερε σε ένα tweet.

With the death of Silvio Berlusconi, Italy has lost a strong personality. He was the first Italian prime minister I worked with, and I will remember him as a striking and passionate politician. I have conveyed my condolences to @GiorgiaMeloni on behalf of the Dutch government.… — Mark Rutte (@MinPres) June 12, 2023

Έλι Σλάιν: Τέλος εποχής

«Με τον θάνατο του Σίλβιο Μπερλουσκόνι μια εποχή φτάνει στο τέλος της. Τα πάντα μας έχουν διχάσει και μας χωρίζει από το πολιτικό του όραμα, αλλά ο σεβασμός που ανθρωπίνως αρμόζει σε κάποιον που υπήρξε πρωταγωνιστής στην ιστορία της χώρας μας παραμένει. Τα βαθύτατα συλλυπητήρια εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος», τόνισε η Έλι Σλάιν, ηγέτης του αντίπαλου κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος.

Αντριάνο Γκαλιάνι: Θρηνώ τον φίλο μου

«Συγκλονισμένος, άφωνος, με απέραντη θλίψη θρηνώ τον φίλο μου, τον δάσκαλο των πάντων, το πρόσωπο που άλλαξε τη ζωή μου για πάνω από 43 χρόνια. Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπητέ πρόεδρε» δήλωσε ο Αντριάνο Γκαλιάνι, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Μίλαν και νυν διευθύνων σύμβουλος της AC Monza.

Διαβάστε επίσης:

Μπερλουσκόνι: Αντίπαλοι και υποστηρικτές τον «αποχαιρετούν»

Πέθανε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι

Σίλβιο Μπερλουσκόνι – Βλαντιμίρ Πούτιν: Ένα παράξενο «ζευγάρι» (pics)