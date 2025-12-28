Πούτιν: Η Μόσχα θα πετύχει όλους τους στόχους της στην Ουκρανία αν το Κίεβο δεν θέλει ειρήνη

Η Ουκρανία δεν βιάζεται για ειρήνη και αν δεν θέλει να επιλύσει τη σύγκρουση με τη Ρωσία ειρηνικά, τότε η Μόσχα θα επιτύχει όλους τους στόχους της με τη βία. Αυτό δήλωσε ο Ρώδος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, να σημειώνει ότι τυχόν ανάπτυξη Ευρωπαίων στρατιωτών στην Ουκρανία θα τους καταστήσει νόμιμους στόχους για τη Ρωσία.

Οι χθεσινές δηλώσεις του Πούτιν, που μεταδόθηκαν από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ακολούθησαν μεγάλη ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους που έκαναν τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να πει ότι η Ρωσία καταδεικνύει την επιθυμία της να συνεχίσει τον πόλεμο ενώ το Κίεβο θέλει την ειρήνη.

Ο Ζελένσκι πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Φλόριντα, για να επιδιώξει λύση στον πόλεμο που εξαπέλυσε ο Πούτιν πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια σχετικά με τις δηλώσεις του Πούτιν.

Ρώσοι διοικητές είπαν στον Πούτιν στη διάρκεια επίσκεψης για επιθεώρηση πως οι δυνάμεις της Μόσχας κατέλαβαν τις πόλεις Μίρνοχραντ, Ροντίνσκε και Αρτεμίφκα στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ της Ουκρανίας, καθώς και τις Χουλιαϊπόλε και Στεπνόχιρσκ στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ανέφερε το Κρεμλίνο στην εφαρμογή Telegram.

Ο ουκρανικός στρατός απέρριψε ως ψευδείς τους ρωσικούς ισχυρισμούς για κατάληψη της Χουλιαϊπόλε και του Μίρνοχραντ. Η κατάσταση και στα δύο σημεία παραμένει «δύσκολη» αλλά οι «αμυντικές επιχειρήσεις» των ουκρανικών στρατευμάτων συνεχίζονται, ανέφερε το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας σε δήλωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η νότια διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε στο Telegram ότι «σφοδρές μάχες» συνεχίζονται στη Χουλιαϊπόλε. «Ωστόσο ένα σημαντικό τμήμα της Χουλιαϊπόλε εξακολουθεί να τελεί υπό τον έλεγχο των Δυνάμεων Άμυνας της Ουκρανίας».

Η επιβεβαίωση των ισχυρισμών σχετικά με το πεδίο της μάχης είναι δύσκολη καθώς η πρόσβαση και στις δύο πλευρές είναι περιορισμένη, οι πληροφορίες ελέγχονται στενά και οι γραμμές του μετώπου μεταβάλλονται γρήγορα, με τα ΜΜΕ να εξαρτώνται από δορυφορικές εικόνες και πλάνα γεωεντοπισμού που μπορεί να είναι μερικά ή να έρχονται με καθυστέρηση.

Σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ρωσικά στρατεύματα πήραν τον έλεγχο των οικισμών Χουλιαϊπόλε, Μίρνοχραντ, Αρτεμίφκα, Ροντίνσκε και Βίλνε στην ουκρανική περιφέρεια Ντονέτσκ και Στεπνόχιρσκ στην περιφέρεια Ζαπορίζια.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ότι τυχόν ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα τα καταστήσει νόμιμους στόχους για τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας.

Ο Λαβρόφ κατηγόρησε επίσης τους Ευρωπαίους πολιτικούς, χωρίς να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό του, ότι καθοδηγούνται από «φιλοδοξίες» στις σχέσεις τους με το Κίεβο και περιφρονούν τον λαό της Ουκρανίας αλλά και τους ίδιους τους λαούς τους.