Πούτιν: Η ήττα της Ρωσίας από την Ουκρανία είναι αδύνατη (vid)

O Βλαντιμίρ Πούτιν υποστήριξε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε την Τρίτη στον Αμερικανό συντηρητικό δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον και μεταδόθηκε την Πέμπτη στις ΗΠΑ ότι η ήττα της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία είναι «αδύνατη».

Η συνέντευξη, διάρκειας σχεδόν δύο ωρών, με την οποία ο Πούτιν ήθελε να στείλει μηνύματα στις ΗΠΑ και στη Δύση, σε κάποιες περιπτώσεις μετατράπηκε σε διάλεξη επί ιστορικών ζητημάτων.

Ο Πούτιν απέκλεισε την ιδέα να διατάξει τον στρατό του να προχωρήσει σε εισβολή στην Πολωνία ή τη Λετονία, χώρες στις οποίες η Μόσχα «δεν έχει συμφέροντα».

«Υπήρξαν αλαλαγμοί, κραυγές για (την ανάγκη κατά Δυτικούς αξιωματούχους) να καταφερθεί στρατηγική ήττα στη Ρωσία στο πεδίο της μάχης», είπε ο Ρώσος πρόεδρος στον άλλοτε αστέρα του Fox News, στη συνέντευξη που του παραχώρησε.

«Όμως τώρα μοιάζει να συνειδητοποιείται πως αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί, αν όχι αδύνατο. Κατά τη γνώμη μου, είναι αδύνατο εξ ορισμού. Δεν θα γίνει ποτέ. Μου φαίνεται πως τώρα αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία στη Δύση το συνειδητοποιούν επίσης», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος, που διέταξε την εισβολή πριν από σχεδόν δυο χρόνια, την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Αν το κατανοούν πράγματι, «πρέπει να αναλογιστούν ποια θα είναι η συνέχεια. Είμαστε έτοιμοι για διάλογο επ’ αυτού», συνέχισε. Οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου, που μίλησε στη μητρική του γλώσσα, μεταφράζονταν από διερμηνέα στα αγγλικά.

Σε πολλά σημεία της συνέντευξης, ο Πούτιν επιτέθηκε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στη CIA, πετώντας μία ατάκα για τον Κάρλσον, η οποία... αιφνιδίασε.

«Ήθελα να ρωτήσω την ηγεσία των ΗΠΑ “ποιοι νομίζετε ότι είστε;”» ακούγεται να αναφέρει, αφού λίγο πριν σχολίασε ότι οι Αμερικανοί παρενέβησαν για να αλλάξει η πολιτική ηγεσία στο Κίεβο.

Ο Κάρλσον τον ρωτά αμέσως μετά με ποιου τη στήριξη θεωρεί πως έγινε αυτό, με τον Ρώσο πρόεδρο να του δίνει μια απρόσμενη απάντηση, φέρνοντας τον δημοσιογράφο σε πολύ δύσκολη θέση.

«Με τη βοήθεια της CIA, προφανώς. Τον οργανισμό στον οποίο κάποτε προσπάθησες να εργαστείς, απ’ όσο καταλαβαίνω. Ευχαριστούμε τον Θεό που αυτό δε συνέβη, αν και είναι ένας σοβαρός οργανισμός…» απάντησε, με τον Κάρλσον να προσπαθεί να συνεχίσει να τον παρακολουθεί με προσοχή, χωρίς να αντιδρά στο σχόλιό του.

PUTIN: "A coup d'etat was committed [in Ukraine]..."



TUCKER: "With the backing of whom?"



PUTIN: "With the backing of the CIA, of course. The organization you wanted to join back in the day... thank God they didn't let you in." pic.twitter.com/E69LaMAAyW