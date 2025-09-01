Πούτιν για τη Σύνοδο με τον Τραμπ στην Αλάσκα: Άνοιξε ο δρόμος για λύση στην Ουκρανία - Οι προειδοποιήσεις για το NATO

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης κορυφής με τον Αμερικανό ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο ανοίγουν τον δρόμο για την εξεύρεση λύσης στην κρίση στην Ουκρανία.

Το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοί του αποκαλούν την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, αυτοκρατορικό πόλεμο κατάκτησης με σκοπό την προσάρτηση εδαφών, ενώ η Ρωσία ισχυρίζεται ότι πρόκειται για ειδική στρατιωτική επιχείρηση με στόχο την αποστρατιωτικοποίηση και την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας.

Ο Πούτιν, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ηγέτες από την Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή, τη Νότια Ασία και τη Νοτιοανατολική Ασία συμμετέχουν στο φόρουμ της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης στην πόλη Τιαντζίν, το οποίο διοργανώνει ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

«Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις προσπάθειες και τις προτάσεις της Κίνας και της Ινδίας που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της επίλυσης της ουκρανικής κρίσης», δήλωσε ο Πούτιν στο φόρουμ.

«Ελπίζω ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στην πρόσφατη συνάντηση Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα θα συμβάλουν επίσης στην επίτευξη αυτού του στόχου».

Είπε ότι είχε ήδη ενημερώσει λεπτομερώς τον Σι την Κυριακή για τα αποτελέσματα των συνομιλιών του με τον Τραμπ και για τις «ήδη σε εξέλιξη» προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης και ότι θα παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σε διμερείς συναντήσεις με τον Κινέζο ηγέτη και άλλους.

Οι προειδοποιήσεις για το NATO

Ακόμα, ο Πούτιν είπε ότι η Δύση προσπάθησε να φέρει την Ουκρανία στην τροχιά της και στη συνέχεια προσπάθησε να προσελκύσει την πρώην σοβιετική δημοκρατία στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

«Προκειμένου η ουκρανική διευθέτηση να είναι βιώσιμη και μακροπρόθεσμη, πρέπει να εξαλειφθούν οι βαθύτερες αιτίες της κρίσης, τις οποίες μόλις ανέφερα και τις οποίες έχω επαναλάβει πολλές φορές στο παρελθόν», δήλωσε ο Πούτιν.

«Πρέπει επίσης να αποκατασταθεί μια δίκαιη ισορροπία στον τομέα της ασφάλειας», δήλωσε ο Πούτιν, αναφερόμενος σε μια σειρά ρωσικών απαιτήσεων σχετικά με το ΝΑΤΟ και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Στη σύνοδο κορυφής του Βουκουρεστίου το 2008, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν ότι η Ουκρανία και η Γεωργία θα γίνουν κάποτε μέλη. Το 2019, η Ουκρανία τροποποίησε το σύνταγμά της, δεσμευόμενη να ακολουθήσει την πορεία της πλήρους ένταξης στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Reuters ανέφερε τον Μάιο ότι οι όροι του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου περιλαμβάνουν το αίτημα οι δυτικοί ηγέτες να δεσμευτούν γραπτώς να σταματήσουν την επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά και να άρουν ένα μέρος των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι «συμφωνίες» που κατέληξε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα τον Αύγουστο άνοιξαν τον δρόμο για την ειρήνη στην Ουκρανία, θέμα το οποίο θα συζητήσει με τους ηγέτες που θα συμμετάσχουν στην περιφερειακή σύνοδο κορυφής στην Κίνα.

«Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις προσπάθειες και τις προτάσεις της Κίνας και της Ινδίας που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της επίλυσης της ουκρανικής κρίσης», δήλωσε ο Πούτιν στο φόρουμ.